Cowboy haalt geld op met crowdfunding

De Brusselse producent van elektrische fietsen wil geen risicokapitaal ophalen, maar individuen aantrekken via een crowdfundingcampagne.

Cowboy, dat gewaardeerd wordt op 60 miljoen euro, zet donderdag een investeringsronde in gang. Het gaat om een crowdfundingcampagne met een prijs van 20 euro per aandeel en een looptijd van 30 dagen. Cowboy-klanten kunnen vanaf vandaag al instappen.

Schermvullende weergave Adrien Roose, de CEO van Cowboy. ©Dieter Telemans

‘We willen onze gebruikers meer betrekken’, zegt CEO Adrien Roose. De vraag hoeveel geld Cowboy wil ophalen, vindt hij niet prioritair. ‘We rekenen niet op de inkomsten van de kapitaalronde. Het is vooral een symbolische actie.’ Er is wel een startbedrag: de durfkapitaalfondsen Index Ventures en Hardware Club leggen 1 miljoen pond op tafel.

Vrouwenfiets

Het geld dient om te investeren in nieuwe diensten, zoals verzekeringen, en producten, zoals een vrouwenfiets. Cowboy wil ook uitbreiden: in de lente van 2020 wil het actief zijn in heel Europa - vandaag zijn dat al negen landen - en vanaf 2021 in de VS.

Het bedrijf is wel van plan om agressief te blijven groeien en zal ook een nieuwe kapitaalronde in gang zetten om durfkapitaal op te halen. Wanneer dat zal zijn en hoeveel geld daarmee moet binnenkomen, wil Roose nog niet kwijt, maar hij zegt wel dat ‘het meer zal zijn dan bij de vorige kapitaalronde’. In 2018 haalde Cowboy 10 miljoen euro op.

Marketing

De start-up wil zijn omzet - die niet wordt vrijgegeven - verdrievoudigen in 2020. Roose zegt dat Cowboy tegen 2021 winstgevend zal zijn, in 2018 boekte het een verlies van ruim 3 miljoen euro.

Critici zouden kunnen zeggen dat ‘crowdfunding’ een ander woord is voor ‘marketingcampagne’. Roose spreekt dat niet tegen. ‘Volgens Crowdcube, het platform dat de crowdfunding faciliteert, kennen veel bedrijven een boost in de verkoop tijdens de campagne. Dat we allicht klanten zullen winnen, is mooi meegenomen.’