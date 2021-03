Cruciale scheepsroute naar het Oosten weer vlotgetrokken

Een man zwaait met een Egyptische vlag nadat de Ever Given was vlotgetrokken.

Na een blokkade van een week is de cruciale scheepsroute door het Suezkanaal opnieuw open. Met het vlottrekken van de Ever Given komen ruim 400 schepen en 12 procent van de wereldhandel weer in beweging.

Maandagnamiddag om 15.05 uur bliezen de vele sleepboten die meewerkten aan de operatie hun scheepshoorn. ‘We hebben het voor elkaar gekregen!’, meldde Peter Berdowski, de CEO van het door de Egyptenaren ingehuurde Nederlandse baggerbedrijf Boskalis . Daarmee komt een einde aan de blokkade van de drukke waterweg waarlangs dagelijks voor ruim 10 miljard dollar aan goederen worden uitgewisseld tussen het Oosten en het Westen. De daling van de olieprijs met 2 procent is een teken dat de wereldhandel opgelucht ademhaalde.

Eerder op de dag was een deel van het 400 meter lange schip al losgetrokken door een combinatie van duw- en trekwerk van sleepboten en de ingehuurde Boskalis-dochter Smit Salvage. Die spoot met water onder druk zand en klei onder het schip weg. Met ook wat hulp van hoogwater en wind raakte het schip na zeven dagen weer vrij.

De Ever Given, eigendom van de rederij Evergreen, werd na het lostrekken naar het Grote Bittermeer gesleept. Dat meer verbindt het noordelijke en het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Het schip is onbeschadigd en kan verder varen, verklaarde Osama Rabie, de voorzitter van het Suezkanaal, op de Egyptische televisie. De Ever Given wordt geïnspecteerd en kan dan zijn geplande reis met 20.000 containers voortzetten naar de haven van Rotterdam.

File

Nu het kanaal vrij is, kan de file van schepen aan beide ingangen van het Suezkanaal oplossen. Rond het Suezkanaal, de kortste weg tussen Europa en Azië, zijn ruim 400 schepen gestrand, van megacontainerschepen tot olie- en gastankers. Het is afwachten hoe snel die allemaal naar hun bestemming kunnen varen en of de logistieke ketens nog even hinder zullen ondervinden.

We zullen geen seconde verliezen. Osama Rabie Voorzitter Suezkanaal

‘We zullen geen seconde verliezen’, zei Rabie. De Egyptenaren hebben ervoor gekozen eerst een aantal schepen vanuit de Middellandse Zee naar de Rode Zee te laten varen. Ruim 6 uur na het lostrekken van de Ever Given was het containerschip YM Wish uit Hongkong in zuidelijke richting door het kanaal gevaren. En opmerkelijk, het derde schip in de rij was de Ever Globe, een zusterschip van de Ever Given.

Om de wachtrij zo snel mogelijk weg te werken mogen meer schepen dan gewoonlijk door het kanaal varen. Vorig jaar passeerden er gemiddeld iets meer dan 50 schepen per dag. De komende dagen zouden de kanaalautoriteiten meer dan 100 tot zelfs 150 schepen per dag toelaten. De capaciteit van het Suezkanaal werd de voorbije jaren verdubbeld naar 97 per dag. Bij dat miljardenproject waren ook de Belgische baggeraars DEME en Jan De Nul betrokken.

De grote vraag is of de ontstopping van het Suezkanaal leidt tot een toevloed van schepen elders. Komen er ook files in de Vlaamse zeehavens als al die containerschepen zo snel mogelijk hun finale bestemming willen bereiken? ‘Het is te vroeg om de impact te kunnen zien, want sommige rederijen zullen misschien andere vaarroutes volgen’, klinkt het in de Antwerpse haven. Het hangt ervan af wanneer schepen precies door het Suezkanaal raken en of ze eventuele tussenstops annuleren en rechtstreeks naar de Scheldestad varen.

Onze terminals zijn voorzien op mogelijke pieken van binnenkomende schepen. Annelies Oeyen Woordvoerder Port of Antwerp

In Antwerpen maken ze zich sterk dat ze een piek aan containerschepen uit Azië kunnen opvangen. ‘We hebben grote groepen in de haven en de terminals zijn voorzien op pieken. Ook aan het begin van de coronacrisis hebben we getoond dat we producten kunnen blijven leveren aan de consumenten', zegt Annelies Oeyen, woordvoerster van Port of Antwerp. In Antwerpen komt heel wat van de containertrafiek uit het Oosten via het Suezkanaal. In januari ging het om 130 schepen.

De haven van Gent, een onderdeel van North Sea Port dat ook Terneuzen en Vlissingen omvat, verwacht weinig impact. '90 procent van onze trafiek komt uit Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Amper 3 procent komt uit het Oosten’, zegt Johan Bresseleers, de woordvoerder van North Sea Port. Er zijn nog geen schepen ingeboekt die door het Suezkanaal komen, maar dat kan veranderen, zegt Bresseleers. ‘Vaak weten we maar twee dagen op voorhand wanneer een schip precies zal aankomen. De reis van schepen kan altijd variëren en het weer heeft een grote invloed.’

Ook in Zeebrugge is er nog geen duidelijkheid over de aankomst van schepen uit de regio. Minstens één lng-tanker zat vast in de file. ‘We hebben nog geen zicht op het volledige plaatje', zegt woordvoerster Joke Swyngedouw.

Sommige rederijen hadden er de voorbije dagen al voor gekozen het Suezkanaal te mijden. De rederij Maersk stuurde 15 schepen langs de veel langere route om de Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika omdat de meerkosten lager zijn dan lang te wachten aan de ingang van het Suezkanaal.