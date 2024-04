Curator moet kiezen welke doorstart Van Hool krijgt

Dinsdagvoormiddag zal Van Hool naar alle waarschijnlijkheid beslissen het faillissement aan te vragen en moet de curator kiezen tussen twee concrete doorstartplannen. Ondertussen blijkt dat één kandidaat-overnemer vorig jaar al plannen maakte met de Amerikaanse distributeur van Van Hool.

Omdat het herstelplan van herstructureringsspecialist en co-CEO van busbouwer Van Hool Marc Zwaaneveld niet kon worden uitgevoerd, zal deze week het stokje worden doorgegeven aan de curator. Zwaaneveld had aangegeven dat er na eind maart door de lege bedrijfskas geen andere opties meer zouden zijn dan het faillissement en daar zit het familiale assemblagebedrijf nu vlakbij.

De essentie Dinsdagvoormiddag komt het bestuur van busbouwer Van Hool samen om het faillissement aan te vragen.

Na uitspraak van het faillissement komen de curatoren aan zet. Ze krijgen daarbij al twee uitgewerkte doorstartopties in handen: een met ondernemer Guido Dumarey en een van een Nederland-Duitse tandem.

Kandidaat-overnemer VDL smeedde vorig jaar al plannen met de Amerikaanse distributeur van Van Hool om deze ABC Companies ook bussen te leveren.

Dinsdagochtend zou de raad van bestuur van Van Hool moeten vaststellen dat er bij gebrek aan perspectief bij het met schulden beladen bedrijf geen andere opties zijn dan de boeken neer te leggen. Rond 11 uur is alvast een bijzondere ondernemingsraad gepland op de zetel in Koningshooikt (Lier) om de vakbonden in te lichten over de verdere stappen. Meteen daarna zouden ook de 2.500 Belgische personeelsleden op de hoogte gebracht worden.

Dan is het wachten tot het faillissement effectief wordt uitgesproken. ‘In normale dossiers gaat daar doorgaans een dag of twee over, maar we verwachten dat hier sneller een uitspraak zal volgen’, zegt Christophe Van Audenhove, de secretaris van de liberale bond ACLVB. Snelheid is cruciaal omdat er bij Van Hool wel kansen zijn op een doorstart.

De curatoren zullen vermoedelijk van Zwaaneveld en Van Hool twee concreet uitgewerkte voorstellen voor een doorstart krijgen. Het eerste is een overnamebod van Dumarey Group. Daarnaast is er een tandem van de Nederlandse sectorgenoot VDL en het Duitse Schmitz Cargobull.

‘Die partijen staan in de startblokken voor als de curator het overneemt’, verwacht Van Audenhove. Al bestaat de kans dat er zich nog gegadigden aanbieden, zoals een vierde, kleinere speler, die eind vorige week op de proppen kwam.

Curatoren

De Antwerpse ondernemingsrechtbank afdeling Mechelen is alvast voorbereid. Het bedrijf kreeg eerder al bescherming tegen schuldeisers. Vorige week werden ook al twee curatoren in stelling gebracht: de advocaten Kris Van den Berghen, die eerder met de Mechelse transformatorenbouwer Pauwels (CG Power Systems) al een groot industrieel faillissement begeleidde, en Jeroen Pinoy, bekend als curator van voetbalclub Lierse.

De vakbonden verwachten dat ze snel mee betrokken worden. ‘Onze contactgegevens zijn alvast doorgegeven’, zegt Van Audenhove. ‘We willen dat er zoveel mogelijk jobs gered worden, maar er zijn ook schuldeisers. De curator heeft een moeilijke job om te kiezen’, zegt secretaris Hans Vaneerdewegh van ABVV Metaal.

Ondernemer Guido Dumarey, al decennia actief in de maakindustrie voor de autosector, deed vorige week al een concreet bod om de hele Van Hool-groep over te nemen. Hij benadrukte daarbij dat hij ook bussen wou blijven bouwen in Koningshooikt, wat verder ging dat het herstelplan van Zwaaneveld. Dumarey, die als troef heeft dat hij snel kan schakelen, is financieel en industrieel wel enkele maten kleinere dan de Nederlands-Duitse tandem.

De industriële groep VDL, die onder meer in Roeselare bussen bouwt, heeft vooral interesse in delen van de bus- en touringcardivisies Van Van Hool. Het Nederlandse bedrijf trekt samen op met Schmitz Cargobull, dat interesse heeft in de divisie trailers (Industriële Voertuigen), waarin het zelf een grote Europese speler is.

ABC

Opmerkelijk is wel dat kandidaat-overnemer VDL al een tijd rond de Amerikaanse distributeur van Van Hool cirkelt. Verschillende bronnen bevestigen aan De Tijd dat VDL al vorig jaar plannen smeedde met de Amerikaanse bushersteller en verdeler ABC Companies. In een reactie bevestigt een woordvoerder van VDL 'dat er in december een intentieovereenkomst is gesloten tussen VDL en ABC om in de Verenigde Staten VDL-touringcars te gaan verkopen'.

Kandidaat-overnemer VDL sloot in december al een intentieverklaring met de Amerikaanse distributeur van Van Hool.

De relatie van Van Hool met ABC geldt als een van de weinige echte kroonjuwelen van de busbouwer. ABC heeft een uitgebreid verkoopsnetwerk op de grote Amerikaanse markt voor bussen en coaches en verzekert zo een van de belangrijkste afzetmarkten voor de touringcars van Van Hool. Het bedrijf uit Koningshooikt heeft daarnaast een aanzienlijk minderheidsbelang van 38 procent van de aandelen van ABC in handen.

Naar verluidt maakt ABC zich echter al geruime tijd zorgen over de toekomst van Van Hool. Om de gestage aanvoer van touringcars te garanderen begon het in de tweede helft van vorig jaar uit te kijken naar eventueel andere leveranciers van touringcars. ABC kende VDL al langer als leverancier van onderdelen.