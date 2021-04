Daimler en Volvo maken brandstofcellen voor waterstoftrucks

De autobouwers Daimler en Volvo kondigden donderdag aan dat ze samenwerken om tegen 2025 brandstofcellen voor waterstoftrucks in Europa te maken.

Met dat doel richtten ze de joint venture Cellcentric op. Het nieuwe bedrijf moet de productie van emissievrije technologie commercieel interessant maken. De bedrijven spelen in op het beleid van de EU die met de Green Deal Europa klimaatneutraal wil maken tegen 2050. Die deal houdt het streven in om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen naar 50 procent van het niveau in 1990.