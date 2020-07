De Balans van Cowboy-medeoprichter Adrien Roose

Adrien Roose (32), medeoprichter en CEO van de Brusselse e-fietsenmaker Cowboy, haalde bij een kapitaalronde 23 miljoen euro op. Onder meer de Italiaanse familie Agnelli investeert in het bedrijf. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Vastberadenheid is mijn belangrijkste kwaliteit om de dagelijkse hindernissen te overwinnen. Toen ik tien jaar geleden van school kwam, ging ik in de financiële sector werken. Ik realiseerde me dat ik niet gelukkig zou worden in een bedrijf van een ander. Toen nam ik me voor er zelf een te bouwen. Het zat erin en is sindsdien gegroeid. Mijn belangrijkste materiële activa zijn mijn aandelen in Cowboy.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Dat zijn vanzelfsprekend mijn ouders, althans de eerste 15 jaar. Ik heb niet alleen het geluk in België te zijn geboren, maar ook nog eens bij ouders met een grote openheid naar de wereld. Als lijnpiloot zag mijn vader nogal wat werkgevers bankroet gaan, waardoor hij zichzelf moest heruitvinden. Voor de Satellite Imagery van Google bestond, nam hij luchtfoto’s die hij verkocht. Hij was ook actief in de vastgoedsector. Mijn moeder was kleuterleidster. Zij is overleden.’

‘Ook mijn eerste bazen en zeker de eerste investeerders hebben in me geïnvesteerd. En vrienden en collega-ondernemers. Maar een echte mentor of coach heb ik de voorbije tien jaar niet echt gehad. It’s pretty lonely.’

Negatievelingen verdraag ik niet. Ik heb daar geen geduld mee.

Investeert u in anderen?

‘Onderwijzen is niet mijn natuur. Ik heb geen geduld, ben snel gefrustreerd en heb het soms moeilijk om me uit te drukken. Maar ik leer het, en ik maak ook wel tijd om koffie te gaan drinken met jonge starters en hen advies te geven. Cowboy slorpt veel tijd en energie op, maar in het weekend vermijd ik het werk maximaal ten voordele van mijn vriendin en familie. Voor mijn grootmoeder zou ik er wat meer mogen zijn.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Voor ik mijn eerste bedrijf Take Eat Easy opstartte, keerde ik in 2012 terug uit Londen. Van een dikbetaalde investeringsbankier werd ik een onbetaalde kracht in een reclamebureau, en vervolgens een laagbetaalde bouwvakker. Het proces ging traag. Na een jaar beleefde ik mijn kwantumsprong: toen begon de business goed te lopen en trokken we kapitaal aan.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Mijn vriendin en zus staan het dichtst bij me. Ze geven veel morele steun. In zaken word ik omgeven door een kleine, extreem getalenteerde groep van mensen. En met de echte raad van bestuur is er dagelijks overleg. Zij voelen zich een deel van het team. Bij het beste levensadvies denk ik aan een Chinees spreekwoord: het beste moment om een boom te planten was twintig jaar geleden, het tweede beste moment is vandaag. Veel mensen stellen dingen voortdurend uit.’

Schrijft u mensen af?

‘Ja. Negatievelingen verdraag ik niet, en ik heb er geen geduld mee.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Ik ben angstig van nature. Dat is geen te beste combinatie met het risico dat bij het ondernemen hoort. Vermoeidheid en stress verergeren die angst en vreten energie. Ik heb de angst nog niet verslagen, maar leer er mindful mee omgaan. Dat begint bij ze te erkennen en te benoemen.’

‘Nadat ik met Take Eat Easy grote hoogten had beleefd, spatte in juli 2016 alles uit elkaar. De laatste zes maanden waren bijzonder moeilijk. Tweehonderd mensen werkten voor ons. De dag na het faillissement stond ik op en had ik niks te doen. Het bedrijf had zoveel gevergd van mijn leven, en plots was er opnieuw de leegte. Ik had ze kunnen omarmen en de wereld kunnen rondreizen, op zoek naar mezelf, maar dat heb ik niet gedaan. Na twee maanden dook er een soort instinctieve drang op om ze weer in te vullen. In die periode was ik supergestresseerd over mijn professioneel leven.’

Staat er winst op uw balans?