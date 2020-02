De Lijn adviseerde tramchauffeurs door rood te rijden

Is het verboden door een rood licht te rijden? Voor de tramchauffeurs van De Lijn in Antwerpen niet altijd.

'In Antwerpen zijn veel belangrijke kruispunten uitgerust met een intelligente verkeerslichtenregeling', legt De Lijn uit in een ander document, dat De Tijd kon inkijken. 'Het gevolg is dat er niet iedere keer per definitie een groenfase komt. Dit geeft op het terrein heel wat problemen. Een tram komt voor hardnekkig rood licht te staan en creëert een enorme verkeerschaos.'