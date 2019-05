De Lijn boekt licht overschot bij iets hogere inkomsten

De Lijn, de maatschappij die instaat voor het openbaar vervoer in Vlaanderen, heeft vorig jaar 194,8 miljoen euro aan inkomsten geboekt. Dat is 1,7 procent meer dan in 2017, maakte het bedrijf dinsdag bekend bij de voorstelling van zijn jaarverslag. De groei is te danken aan een tariefindexering. Onder aan de streep bleef 229.000 euro over.