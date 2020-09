De Lijn gaat in zee met Siemens voor belbus van de toekomst

Samen met de IT-reus Siemens en de callcenterkoning Christian Dumolin wil een nieuwe dochterfirma van De Lijn de Vlaamse Mobiliteitscentrale uitbaten. Die wordt een cruciale maar complexe schakel in het openbaar vervoer op het platteland.

Wie op het Vlaamse platteland het openbaar vervoer wil gebruiken, zal die rit binnenkort via een app of per telefoon boeken bij de Mobiliteitscentrale. Die organisatie krijgt vanaf 2022 de taak het 'vervoer op maat', dat bestaat uit belbussen, deelauto's of taxi's, te organiseren.

Het vervoer op maat vormt de onderste laag van het nieuwe concept 'basisbereikbaarheid', dat de Vlaamse regering op 1 januari 2022 invoert. Terwijl De Lijn de bussen en trams zal laten rijden in het 'kernnet' op de grote assen en het 'aanvullend net' tussen kleinere steden en gemeenten, leggen de lokale overheden in 15 vervoersregio's dan het vervoer op maat vast.

In de organisatie van die onderste 'laag' wil De Lijn ook zelf een rol spelen. De Vlaamse vervoersmaatschappij dingt in een consortium met het technologiebedrijf Siemens en In2com, het callcenter van de Kortrijkse serieondernemer Christian Dumolin, mee naar de overheidsopdracht voor de uitbating van de Mobiliteitscentrale. Dat blijkt uit een interne presentatie die De Tijd kon inkijken.

Onafhankelijk

Lange tijd was onduidelijk of De Lijn überhaupt kon kandideren. Uiteindelijk besliste de Vlaamse overheid dat de uitbater van de Mobiliteitscentrale onafhankelijk moet zijn tegenover de exploitant van het kern- en aanvullend net, namelijk De Lijn.

De vervoermaatschappij richtte daarom de aparte juridische entiteit 'dVORM' op. In een consortium genaamd sMIND neemt dVORM dankzij de knowhow van De Lijn de operationele regie in handen. In2com, dat ook meewerkt aan het contactonderzoek van coronapatiënten, beheert het callcenter terwijl Siemens de IT-systemen zal leveren. De woordvoerster van De Lijn bevestigt alleen dat een dochterfirma deelneemt aan de procedure.

SMIND is niet de enige kandidaat. Onder meer de Franse IT-consultant Capgemini diende ook een dossier in, vernam De Tijd. Een woordvoerder bevestigt dat het bedrijf daarvoor samenwerkt met drie partners.

De enorme complexiteit van het project schrikte sommige partijen af. De Mobiliteitscentrale moet een IT-platform opzetten, waarop gebruikers via een app, website of per telefoon ritten kunnen boeken of reisadvies kunnen aanvragen. Daarnaast moet de centrale alle ritten plannen en dispatchen, maar ook de burger factureren en klanten afhandelen. 'De Mobiliteitscentrale is een groot IT-systeem met veel politieke invloed', motiveert een partij haar niet-kandidatuur. 'En het gaat alleen over het vervoer op maat, dat klein en moeilijk is.'

2022

De geselecteerde kandidaten moeten de komende weken een echte offerte indienen. Dit najaar wil het Vlaamse departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) de opdracht voor een periode van vijf à acht jaar toewijzen. Op 1 januari 2022 moet de huidige belbuscentrale van De Lijn dan overgaan naar de Mobiliteitscentrale, in september volgt de planning van het leerlingenvervoer.

De ongeveer 50 werknemers die de belbuscentrale bevolken of het leerlingenvervoer plannen, moeten verhuizen naar de Mobiliteitscentrale. De Lijn hoopt de bewuste medewerkers via de cao 32bis te laten overnemen door de nieuwe uitbater. 'Als je niet mee overgaat, pleeg je eigenlijk contactbreuk', waarschuwt De Lijn in de interne presentatie. 'Je moet dan aan de overnemer (een) verbrekingsvergoeding betalen.' De socialistische vakbond ACOD verzet zich tegen het plan. 'Dit is het begin van de privatisering van De Lijn', klinkt het.

Busstaking op 1 september in Antwerpen Het begin van het nieuwe schooljaar liep voor De Lijn niet op wieltjes in Antwerpen. Door een spontane vakbondsactie reden op twaalf stadslijnen in het centrum gisterennamiddag zo goed als geen bussen, meldde het bedrijf. Omdat gesprekken met de directie over een tijdelijke aanpassing van de dienstroosters niets opleverden, hadden chauffeurs van de stelplaats Zurenborg dinsdag een symbolische actie georganiseerd. Toen de lokale directie daarop met sancties dreigde, brak volgens de vakbonden een spontane staking uit. 'Als je een staking wil breken door te dreigen met sancties, zet je de deur open voor een hardere tegenreactie', zegt Jo Van der Herten (ACV). Vandaag woensdag volgt overleg tussen directie en vakbonden. Ook woensdagochtend bestaat mogelijk hinder.