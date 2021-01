De Lijn halveert bestelling elektrische bussen

De Lijn wil tegen 2025 400 elektrische bussen kopen, minder dan de helft van wat eerst gepland was.

De Lijn schroeft haar elektrische ambities op korte termijn stevig terug. De Vlaamse vervoermaatschappij zal tegen 2025 in het beste scenario over een vierhonderdtal zuiver elektrische bussen beschikken. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) donderdag bevestigd in het Vlaams Parlement.

Eind 2019 lanceerde De Lijn een aanbesteding voor de aankoop van 970 elektrische bussen, die tussen 2023 en 2025 in gebruik moesten worden genomen. Maar vorige zomer schorste de raad van bestuur de procedure. De Lijn wilde de aankopen meer spreiden om beter in te spelen op technologische evoluties in de markt, waardoor de laatste bussen pas in 2027 geleverd worden. Dat bedreigde de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2025 alle stadskernen emissievrij te bedienen.

In december herstartte De Lijn de aanbesteding voor de aankoop van 200 elektrische bussen. Volgens minister Peeters zal De Lijn eerst 60 e-bussen bestellen, wat inclusief laadinfrastructuur 50 miljoen euro kost. Daarna volgen nog eens 140 stuks. In een volgende fase zal De Lijn een bestelling van 'minimaal 200' elektrische bussen plaatsen, zodat het totaal in 2025 op 400 e-bussen komt.

Dat getal van 970 moeten we eigenlijk vergeten. Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

'Dat magische getal van 970 dat in de raad van bestuur van De Lijn ergens eind 2018 of begin 2019 gelanceerd is, daarvan zegt De Lijn een half jaar later zelf dat ze zich eigenlijk een beetje vergaloppeerd heeft en dat dat eigenlijk absoluut niet aanvaardbaar is', stelde Peeters. 'Dat getal van 970 moeten we eigenlijk vergeten.'