De Lijn krijgt pas in 2020 zicht op aantal reizigers

De Lijn zal pas volgend jaar weten hoeveel reizigers ze elk jaar precies vervoert. De nieuwe telmethode die het bedrijf daarvoor ontwikkelde, is uitgesteld tot 2020.

Het gebrek aan juiste reizigerscijfers is erg vervelend voor De Lijn. De beheersovereenkomst eist van het overheidsbedrijf gedetailleerde informatie over de reizigersstromen en -aantallen zodat het aanbod beter op de vraag van de reiziger kan worden afgestemd. De Vlaamse regering wil dat De Lijn meer inkomsten haalt uit eigen ticketverkoop en minder uit subsidies.

De Lijn haalt zo’n 80 procent van haar budget van ongeveer 1 miljard euro uit subsidies, de rest uit ticketverkoop. Topman Roger Kesteloot eiste eerder dit jaar een verdubbeling van zijn werkingsbudget om binnen tien jaar de helft meer reizigers te kunnen vervoeren. Maar het bedrijf weet nog altijd niet hoeveel reizigers het vervoert.

Omstreden cijfers

De raad van bestuur van het bedrijf besliste vorig jaar de bestaande reizigerstellingen niet langer te communiceren. De cijfers die De Lijn sinds haar oprichting in 1991 publiceerde, waren erg omstreden. Voor abonnees, die het merendeel van de reizigers uitmaken, ging de Vlaamse vervoersmaatschappij uit van gewaagde hypotheses. Zo zouden stedelingen 90 ritten per maand maken en plattelandsbewoners 52 keer per maand op een bus of een tram stappen.

Politiek lagen de ‘onrealistische’ tellingen van De Lijn al lang onder vuur. Al in 2010 eiste toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) dat het bedrijf ‘vanaf volgend jaar’ iedereen zou tellen die op een bus of een tram stapt. ‘De reizigerstellingen van De Lijn zijn de grootste luchtballon van de jongste 15 jaar in de Belgische politiek’, sneerde Johan Sauwens (CD&V), ondervoorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, vorig jaar. En de nieuwe beheersovereenkomst eist van De Lijn gedetailleerde informatie over reizigersstromen en -aantallen zodat het aanbod beter op de vraag van de reiziger kan worden afgestemd.

De Lijn besloot daarom een nieuw telsysteem uit te bouwen. Het bedrijf ontwikkelde een ‘extrapolatiealgoritme’ om reizigers te tellen aan de hand van verschillende bronnen. De meeste informatie komt uit de Mobib-kaart, die reizigers scannen bij het instappen. Die plastic kaartbevat een schat aan informatie om het vervoersaanbod op te stellen. Maar De Lijn wil ook 3D-camera’s hangen boven de deuren van een beperkt aantal voertuigen om het aantal opstappende en afstappende reizigers in het oog te houden.

‘Reële cijfers zijn onontbeerlijk om te komen tot een maximaal vraaggericht aanbod’, stelde de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vorig jaar in het Vlaams Parlement. ‘Zoals opgenomen in de beheersovereenkomst zal De Lijn vanaf het tweede kwartaal van 2019 die cijfers communiceren.’

'Oorzaak bij reizigers'

Maar die deadline haalde De Lijn niet. Woordvoerster Anneliese Meynaerts beklemtoont dat het bedrijf vandaag meer cijfers bezit dan vroeger zonder de Mobib-kaarten. ‘We zitten nu nog in de situatie dat we niet alle cijfers hebben’, erkent ze. ‘De voornaamste oorzaak is de discipline bij de reizigers. Het is moeilijk mensen zover te krijgen om elke keer de Mobib-kaart te gebruiken. Dat is een issue.’

De moeilijkheden met de Mobib-kaart zijn onlosmakelijk verbonden met Retibo, een peperduur IT-project.

Uit de evaluatie van het ondernemingsplan van 2018 bleek bovendien dat de ontwikkeling van het algoritme vertraging heeft opgelopen. Pas als dat algoritme perfect werkt, is De Lijn in staat de reizigersaantallen op het hele net in kaart te brengen.

De moeilijkheden met de Mobib-kaart zijn onlosmakelijk verbonden met Retibo, de afkorting van Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer. Via dat peperdure IT-project wilde De Lijn onder meer de reizigerstellingen vergemakkelijken. Maar het complexe project, dat in 2015 klaar moest zijn, liep keer op keer vertraging op. De kostprijs van Retibo is al opgelopen tot 150 miljoen euro. De laattijdige oplevering van Retibo bezorgde De Lijn van 2015 tot 2018 1,4 miljoen euro extra kosten voor de reizigerstellingen, bleek onlangs uit een vernietigend verslag van het Rekenhof.

Voor de zomer

De nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) bevestigde in haar onlangs gepubliceerde beleidsnota dat het nieuwe geautomatiseerde registratiesysteem ‘sowieso in 2020 op punt gesteld’ wordt. ‘Volgens de Lijn moet het systeem in mei, iets voor de zomer, uitgerold zijn’, zegt haar woordvoerder Philip De Hollogne. ‘Vanaf dan hebben we de effectieve reizigerstellingen.’

De laatste tellingen die De Lijn publiceerde, dateren van 2016.

Als De Lijn pas volgende zomer nieuwe cijfers publiceert, zal het bedrijf meer dan twee jaar geen precieze statistieken over zijn klanten hebben. De laatste tellingen die De Lijn publiceerde, dateren van 2016. Toen namen de reizigers - theoretisch - 518,8 miljoen keer de bus of de tram. Gevreesd wordt dat De Lijn met het nieuwe, realistische telsysteem minder reizigers zal blijken te hebben.