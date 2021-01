De Lijn past selectieprocedure megabestelling e-bussen aan

De Lijn past zijn selectieprocedures voor de bestelling van honderden elektrische bussen aan. Daardoor kunnen alle e-busbouwers meedingen. Ook Van Hool, dat eerst uit de boot viel.

De raad van bestuur van De Lijn heeft woensdag beslist om zijn strenge 'selectieleidraad' voor de bestelling van twee keer 200 volelektrische bussen aan te passen. De voorwaarde vervalt dat enkel busbouwers kunnen meedingen die de afgelopen drie jaar 150 volelektrische bussen hebben geleverd.

De Lijn had zijn selectiecriteria na de aanpassing van zijn bestelling - eind 2019 waren 970 e-bussen gepland, nu twee keer 200 - eind vorig jaar verstrengd. Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) had daar vragen bij. Ze drong vorige week aan op een aanpassing van de selectiecriteria omdat sommige busbouwers, waaronder Van Hool, werden uitgesloten en de markt niet open was voor iedereen. De minister vroeg De Lijn het dossier te herbekijken.

We hebben de expertise om het contract uit te voeren. Busbouwer Van Hool

Hybride

Van Hool, de grootste busbouwer van het land, viel door de criteria uit de boot omdat het zich de afgelopen jaren vooral had toegespitst op hybride, waterstof- en trolleybussen. Die zijn elektrisch aangedreven maar niet volelektrisch. Onlangs leverde het tien volledig elektrisch aangedreven touringcars voor de VS. Vorige week werd ook bekend dat het een Scandinavisch order binnenhaalde voor meer dan 20 elektrische trambussen.

'We hebben de expertise om het contract uit te voeren', is bij Van Hool te horen. De Lierse busbouwer is van plan zich kandidaat te stellen voor het megaorder. Ook het Nederlandse bedrijf VDL, dat in Roeselare een busfabriek heeft, is kandidaat. VDL Roeselare is gespecialiseerd in de bouw van e-bussen en hybride bussen. Daar lopen elk jaar meer dan 400 stuks van van de band.

Gunning