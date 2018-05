De Lijn plaatst eerste grote elektrische busbestelling

De Belgische busconstructeurs VDL Bus Roeselare en Van Hool mogen 70 bussen aan De Lijn leveren. VDL bouwt de eerste zes elektrische bussen voor Antwerpen, Gent en Leuven.

De Lijn plaatst een miljoenenbestelling bij de resterende twee busconstructeurs in België. De Vlaamse vervoersmaatschappij koopt bij Van Hool 36 hybride citybussen, die zowel elektrisch als op diesel rijden. Zijn concurrent VDL Bus uit Roeselare mag 30 dieselstreekbussen en zes volledig elektrische bussen bouwen. Dat vernam De Tijd.

De zes elektrische bussen kaderen in het proefproject van De Lijn in Antwerpen, Gent en Leuven.

De zes elektrische bussen kaderen in het proefproject van De Lijn in Antwerpen, Gent en Leuven. Daar wil de vervoersmaatschappij vanaf eind volgend jaar voor het eerst elektrische bussen inzetten. In Antwerpen rijden die op een stuk van tramlijn 12 (Centraal Station-Sportpaleis), Gent krijgt e-bussen op The Loop (Flanders Expo) en voor Leuven moet de ideale lijn nog gekozen worden.

Drie constructeurs mochten vorig jaar een offerte voor het prestigeproject indienen. VDL Bus haalt het van zijn Finse concurrent Finse Linkker OY en het Zweedse Volvo Bus. De fabriek in Roeselare mag zowel de elektrische bussen als de laadinfrastructuur aan De Lijn leveren. De bussen moeten 50 minuten kunnen rijden en snel opladen aan de begin- of eindhalte.

Opsteker

De bestelling is een opsteker voor de 600 werknemers van VDL Bus. De Nederlandse busbouwer heeft zijn West-Vlaamse fabriek, die gegroeid is uit het vroegere Jonckheere, tot kenniscentrum voor elektrische bussen uitgeroepen. VDL Bus, dat zijn eerste e-bus pas in 2015 bouwde, haalde na een trage start het voorbije jaar grote elektrische busorders binnen in Nederland, Noorwegen en Zweden.

De bestelling is een opsteker voor VDL Bus. De Nederlandse busbouwer heeft zijn West-Vlaamse fabriek uitgeroepen tot kenniscentrum voor elektrische bussen.

Maar in België kreeg het zijn relatief dure e-bussen aan de straatstenen niet verkocht. Bij De Lijn beperkt de elektrische mobiliteit zich tot een klein testproject in Brugge met drie elektrische bussen van Van Hool. De Brusselse MIVB bestelde vorig jaar zeven elektrische bussen bij het Poolse Solaris en plaatste daarna een order bij het Franse Bolloré Bluebus. Een contract van 30 e-bussen voor Brussels Airport verloor VDL dan weer aan het Chinese BYD.

Fabrieksdirecteur Peter Wouters uitte begin dit jaar kritiek omdat de gewesten te traag omschakelen naar elektrische bussen. ‘Het is opvallend dat hier in de drie landsdelen - Wallonië, Brussel en Vlaanderen - voor gekozen is om naast dieselbussen de komende jaren met hybride bussen te rijden. We lopen sterk achter op Scandinavië en Nederland’, zei Wouters. Hij stelde dat een omslag politieke moed vergt.

Gepikeerd

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageerde gepikeerd. Volgens hem rijden bussen in Vlaamse steden vanaf 2025 alleen nog elektrisch of hybride. Vandaag bestaat 12 procent van het voertuigenpark van De Lijn uit hybrides.

Weyts wees ook op de bestelling van 121 bussen (de helft hybride, de helft diesel) ter waarde van meer dan 30 miljoen euro die De Lijn vorig jaar bij VDL plaatste. ‘Dat wordt meteen onze laatste bestelling dieselbussen’, zei Weyts. Opvallend is dat De Lijn toch nog tientallen dieselbussen bestelt in Roeselare. Dat zullen wellicht de laatste diesels zijn die de fabriek in Roeselare bouwt.

Van Hool

Ook voor de Belgische fabriek van Van Hool is de bestelling van 36 hybride bussen goed nieuws. Van Hool haalde eind vorig jaar een bestelling van 14 trambussen bij De Lijn binnen ter waarde van 12 miljoen euro. Die extra lange bussen rijden vanaf volgend jaar op de geplande Ringtrambuslijn tussen de Heizel en Brussels Airport.

Het bedrijf uit Koningshooikt verschuift almaar meer productie naar zijn goedkopere vestiging in Macedonië, die nu al meer bussen bouwt dan de Belgische fabriek. In 2020 wil Van Hool ook een vestiging in de VS bouwen.