De Lijn plant digitale versie van alle vervoerbewijzen

Na de sms-tickets en m-tickets voor één rit en de digitale tienrittenkaart m-card, zitten er nog digitale dagpassen en een digitaal ticket voor evenementen in de pijplijn. Dat meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij in een persbericht.

Met de m-card lanceerde De Lijn eerder dit jaar als eerste in België een digitale tienrittenkaart via de smartphone. Die kost 15 euro en is daarmee 1 euro goedkoper dan de traditionele papieren tienrittenkaart. De m-card is te koop via de app van De Lijn, maar ook via de externe aanbieder Olympus Mobility. Die laatste richt zich op bedrijven.