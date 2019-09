De Lijn schiet premie voor nieuwe buschauffeurs af

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) eiste een premie van 1.000 euro voor nieuwe chauffeurs om het personeelstekort bij De Lijn op te lossen. Maar de vervoermaatschappij wil niets weten van dat idee.

De Lijn heeft donderdag een pakket maatregelen aangekondigd om het beroep van buschauffeur aantrekkelijker en flexibeler te maken. Chauffeurs mogen voortaan maximaal 70 in plaats van 50 uur per week werken. De 120 vrijwillige overuren per jaar, ingevoerd met de wetgeving over werkbaar werk, zijn voortaan ook bij De Lijn mogelijk. Gepensioneerde buschauffeurs mogen vrijwillig bijklussen bij grote evenementen.

Waarom zouden nieuwe chauffeurs een premie krijgen, terwijl de huidige werknemers, die alle gaten vullen, met lege handen achterblijven?

Niet voorzien in het pakket: een geldbonus voor nieuwe buschauffeurs. Nochtans had Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat in juli nog geëist. 'Ik wil een startpremie van 1.000 euro invoeren om het aantrekkelijker te maken om te komen werken bij De Lijn', kondigde hij toen aan in Het Nieuwsblad. 'We hebben de investeringen in De Lijn opgetrokken naar een historisch hoog niveau. Maar de personeelsbudgetten worden niet volledig gebruikt, omdat we simpelweg niet genoeg personeel ­vinden.'

Afgeschafte ritten

Weyts deed zijn uitspraken nadat De Tijd had gemeld dat De Lijn in 2018 200.000 ritten afschafte, de helft meer dan een jaar eerder. Die sterke groei was deels te wijten aan het enorme personeelstekort bij het bedrijf.

Nadat De Lijn vorig jaar meer dan 100 vacatures niet heeft kunnen opvullen, zoekt de vervoermaatschappij dit jaar 570 nieuwe chauffeurs. Maar die zoektocht loopt vooral op de as Brussel-Antwerpen moeilijk. Buschauffeur is een knelpuntberoep en de negatieve berichtenstroom doet het bedrijf geen goed. Werkgevers in de Antwerpse haven of de luchthaven blijken aantrekkelijkere alternatieven voor werkzoekenden. Een premie voor nieuwe rekruten moest redding brengen.

Maar bij De Lijn bestond weinig enthousiasme over het plan. De vakbonden, maar ook verschillende bestuurders, plaatsten grote vraagtekens. Waarom zouden nieuwe chauffeurs een premie krijgen, terwijl de huidige werknemers, die alle gaten vullen, met lege handen achterblijven?

Tegelijk zou een nieuwkomerspremie, waarvoor geen budget was toegewezen, een lastig precedent vormen voor een overheidsbedrijf. Bovendien bleek dat de zoektocht naar personeel intussen beter loopt. Dit jaar zijn al 410 nieuwe chauffeurs begonnen bij De Lijn. Het doel van 570 moet eind dit jaar gehaald zijn.

Waardevol idee

Enkele weken geleden noemde de woordvoerder van De Lijn een vorm van premie om de rekrutering te boosten 'zeker een waardevol idee'. Het bedrijf onderzocht toen naar eigen zeggen nog 'of en hoe' het een premiesysteem zou opzetten. Maar in de laatste dagen van het ministerschap van Weyts lijkt het idee volledig afgevoerd. 'De vakbonden waren er niet op uit', klinkt het bij de woordvoerder van de minister.