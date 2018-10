De Lijn schrapt gratis wifi op trams en bussen

Door de groeiende populariteit van 4G zet De Lijn een project voor wifi op trams en bussen stop.

De Lijn startte in 2014 met het aanbieden van draadloos internet op een aantal bussen en trams. 'De Lijn moet een positief alternatief zijn voor de wagen', zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bij de lancering. 'Ik wil mensen verleiden met snelheid en comfort. Draadloos internet is daar een element van. Wifi is niet alleen leuk voor jongeren, maar ook voor wie op de tram wil werken. Zo wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor een breed publiek.'

Maar het wifiproject werd op 1 april met de stille trom afgevoerd.

'Het beperkte gebruik kan de investering in en het onderhoud van dit netwerk niet langer verantwoorden', antwoordde minister Weyts op een parlementaire vraag van Annick De Ridder (N-VA).

'De reiziger heeft niet langer behoefte aan wifi op de bus of de tram en kiest voor het vandaag prima betaalbare gebruiksgemak van de eigen dataverbinding en 4G-abonnementen met onbeperkt volume', vindt de minister.

De Lijn kiest er naar eigen zeggen voor het geld van het project te investeren in goede reisinformatie en digitale tickets.

250 bussen

LijnCom, de reclamedienst van De Lijn rustte de voorbije jaren 250 bussen en trams uit met wifi. Het project begon op de trams in Gent en Antwerpen en later aan de kust. Nadien kregen ook reizigers in Hasselt, Aalst, Kortrijk, Leuven, Turnhout, Genk en Sint-Niklaas toegang tot wifi.

Op de piek, in maart 2017, telde het systeem 22.000 unieke gebruikers. In maart van dit jaar schoten er minder dan 10.000 fans over. Het aantal sessies per gebruiker daalde van 92.000 naar 17.000.

De dienst was gratis voor reizigers, die na registratie 250 MB per maand konden gebruiken. Hello Bank, de jongerenafdeling van BNP Paribas Fortis, sponsorde het initiatief, maar haakte na verloop van tijd af.

Spoor

Ook de NMBS besliste vorig jaar na een proefproject geen wifi in de trein in te voeren. Volgens CEO Sophie Dutordoir zou dat een erg dure operatie zijn en volstaat het 4G-netwerk langs de sporen. Wel installeert het spoorbedrijf draadloos internet in een 20-tal grote treinstations.