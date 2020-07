De Lijn vervoert 60 procent minder passagiers door corona

De Lijn vervoerde in juni gemiddeld 325.000 passagiers per dag, 60 procent minder dan voor de lockdown.

Dat meldde directeur-generaal Roger Kesteloot donderdag tijdens een hoorzitting over De Lijn in het Vlaams Parlement.

Sinds de start van de versoepelingen van de lockdown stijgt dat aantal stelselmatig. In mei vervoerde De Lijn nog altijd maar 20 procent van het normale aantal reizigers. Maar de voorbije weken namen een pak meer mensen de bus of de tram. Sinds 8 juni noteert het bedrijf op maandag 326.563 passagiers. 'We zijn erin geslaagd 40 procent van onze reizigers terug te winnen', stelde Kesteloot.