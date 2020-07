De Lijn wint veldslag in parkingoorlog met Kinepolis

De deal uit 2012 waarbij De Lijn de Antwerpse Kinepolis-parking in erfpacht gaf aan de Kempense vastgoedgroep Heeren blijft opzien baren. Nadat het Antwerpse hof van beroep de deal vorige jaar vernietigd had, heeft het Hof van Cassatie die vernietiging verbroken.

De bitse strijd tussen De Lijn en Kinepolis over een parking aan de Antwerpse Noorderlaan gaat een nieuwe fase in.

Erfpacht

De discussie over de parking gaat al jaren mee. De vervoersmaatschappij gaf Kinepolis in 2003 de toelating om een lap grond aan de Noorderlaan te gebruiken als parking voor zijn klanten. De bioscoopuitbater verwierf daarbij ook een voorkooprecht op het terrein.

Ondanks dat voorkooprecht gaf De Lijn het terrein in 2012 voor 99 jaar in erfpacht aan de groep Heeren. De Turnhoutse projectontwikkelaar wilde op de locatie een groot winkelcomplex neerpoten. Heeren betaalde daarvoor een eenmalige 'canon' van 6 miljoen euro en een jaarlijkse vergoeding van 1.768 euro.

De Lijn en Kinepolis wilden maandag niet reageren. 'Wij gaan verder geen commentaar geven over een lopend geschil bij de rechtbanken, waar deze discussie thuis hoort in plaats van in de media', stelde Roger Kesteloot, de topman van De Lijn, dinsdag in een reactie.