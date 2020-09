De Lijn zet megabestelling elektrische bussen stop

De Lijn heeft de aanbesteding voor 970 elektrische bussen deze zomer stopgezet om ze binnenkort opnieuw uit te schrijven. De cruciale vraag blijft hoe Vlaanderen die factuur van meer dan een miljard euro zal betalen.

Vorige week stelde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) de eerste e-bus van De Lijn voor. In het raam van een proefproject rijden voortaan 6 volledig elektrische bussen door de Leuvense straten.

De Vlaamse vervoermaatschappij heeft grote ambities op het vlak van elektrificatie. In december keurde de raad van bestuur een gigantische aanbesteding goed voor de aankoop van 970 elektrische bussen, inclusief laadinfrastructuur. Maar het zeer complexe en strategische project raakt moeilijk uit de startblokken. De Lijn heeft de aanbestedingsprocedure begin juli stopgezet, vernam De Tijd.

Nieuwe aanbesteding

De vervoermaatschappij wijt de beslissing aan 'voortschrijdend inzicht'. 'Naar aanleiding van de opmaak van het bestek en de opstart met alle betrokken stakeholders en derde partijen bleek dat een optimalisatie en dus wijziging van de set-up van de opdracht aangewezen zou zijn', zegt Karen Van der Sype, woordvoerster van De Lijn. De motieven zijn volgens het bedrijf 'zowel van technische, operationele, financiële als strategische aard', zonder in detail te treden.

970 De Lijn De Lijn wil 970 zuiver elektrische bussen kopen.

De Lijn bereidt nu de nieuwe aanbesteding voor. Volgens een insider wil het bedrijf de verschillende loten niet samen, maar op verschillende tijdstippen uitschrijven. Zo wil De Lijn de financiële verplichtingen beter spreiden en vermijden dat één sterke constructeur alles naar zich toe trekt.

De doelstelling om de e-bussen vanaf 2023 gefaseerd in dienst te nemen, blijft ondanks de nieuwe aanbesteding overeind. 'De theoretische vertraging van een paar maanden bij de start van het aanbestedingstraject zal zeker worden teruggewonnen in de verdere fases', zegt woordvoerster Van der Sype.

Stadscentra

Veel mag er niet meer mislopen met de aanbesteding. Volgens het Vlaams regeerakkoord moet De Lijn 'uiterlijk in 2025 de stadskernen alleen nog emissievrij bedienen'. Dat betekent in de praktijk dat in de 13 Vlaamse centrumsteden en in de Vlaamse rand over vijf jaar alleen nog elektrische bussen rondrijden.

Intern was bij De Lijn al langer te horen dat die timing weinig realistisch is. Netbeheerder Fluvius moet alle aansluitingen voor het opladen van de bussen voorbereiden. Ook de pachters die in dienst van De Lijn rijden, bijvoorbeeld in Roeselare, moeten fors investeren in e-bussen.

1,148 miljard euro De Lijn Aan de bestelling van 970 e-bussen en laadinfrastructuur hangt een prijskaartje van 1,148 miljard euro.

Bovendien is vandaag nog volstrekt onduidelijk hoe Vlaanderen de aankoop van 970 bussen zal financieren. Volgens Lydia Peeters moeten de eerste financiële middelen pas bij de eerste bestelling in 2021 klaar staan. Daarna bereidt de regering een deconsolidatie voor. Daarbij krijgt De Lijn meer vrijheid. Maar voor die deconsolitie moet de regering nog heel wat horden nemen.

Volgens het jaarverslag van De Lijn hangt aan het busproject een prijskaartje van meer dan 1 miljard euro: 608 miljoen euro voor de vloot en 540 miljoen euro voor de laadinfrastructuur en de aanpassing van de stelplaatsen en halte-infrastructuur. Daarna eist De Lijn extra geld om de aangekochte bussen ook te laten rijden.

De Lijn bedacht intussen een creatieve oplossing om de 'zeer uitdagende politieke ambitie' tegen 2025 te realiseren. 'Volledig elektrische bussen zijn niet de enige mogelijkheid om emissieloos te rijden in de stadskernen', zegt woordvoerster Van der Sype. 'Hybride bussen met voldoende batterij-autonomie om in de binnensteden op elektriciteit te rijden, kunnen daar ook aan voldoen. De hybride bussen die we nu aankopen, kunnen desgewenst een upgrade krijgen.'

Zes bussen

Met het proefproject rond e-bussen nam De Lijn een valse start. In 2017 kondigde de vervoermaatschappij aan eind 2019 een twintigtal e-bussen in dienst te nemen in Gent, Leuven en Antwerpen. De zes Leuvense exemplaren van de West-Vlaamse constructeur VDL zijn de enige zuiver elektrische bussen die De Lijn in Vlaanderen inzet. Eind dit jaar moeten de zeven e-bussen de Antwerpse wegen op rijden.

Het Gentse proefproject werd vorig jaar door De Lijn geschrapt wegens gebrek aan een geschikte locatie voor laadpalen. Na protest van het lokale stadsbestuur stelde De Lijn het plan uit tot 'eind 2021/begin 2022'. De drie e-bussen die De Lijn ooit aankocht voor Brugge, staan al drie jaar stil omdat ze verouderde technologie bevatten.

'De ambitie uit het regeerakkoord om tegen 2025 in stadskernen alleen nog met emissievrije bussen te rijden, is de juiste', zegt Vlaams parlementslid Els Robeyns (sp.a). 'Maar voorlopig heeft dit plan veel weg van een luchtkasteel. Els Robeyns Vlaams parlementslid (SP.A)