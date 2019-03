‘De brexit is ook een opportuniteit'

Romac Fuels in Veurne baat het grootste tankstation van België uit. Maar eigenaar Eric Mattheeuws, tevens transporteur en douanier, ruikt overal zaakjes. ‘Ik ga zeker niet skiën in de paasvakantie. Als de brexit komt, moet ik 20 uur per dag werken.’

De weg naar het grootste tankstation van het land vinden, is niet eenvoudig. Op de E40, kort voor Plopsaland, staat geen enkele pijl naar Romac Fuels. Vanop de afrit Veurne moeten klanten zich langs een nauwe rotonde en een Total-tankstation naar het industrieterrein wurmen. Daar staan vrachtwagens met Duitse, Poolse, Roemeense en Litouwse nummerplaten aan 42 dieselpompen te tanken. Meeuwengeluiden schallen door de luidsprekers om vogels af te schrikken.

Eric Mattheeuws is onze afspraak vergeten. De stichter van Romac Fuels zit op restaurant met mensen van de Franse cementreus Lafarge, meldt zijn dochter Céline. De familie Mattheeuws is ook eigenaar van het transportbedrijf Denecker, gespecialiseerd in cementvervoer.

De douane kan niet alles rond hebben in twee weken. Wij kunnen inspringen op een termijn die anderen nooit halen. Eric Mattheeuws CEO Romac Fuels

Terwijl vader Mattheeuws snel zijn voorgerecht naar binnen werkt, doet zijn dochter de bedrijfsgeschiedenis uit de doeken. Haar grootvader deed vanuit de Oost-Vlaamse gemeente Hansbeke in vuilkarren, kolencommerce en transport. Maar na een conflict over de expansie van het bedrijf werd Eric buut’n gesmeten. Samen met zijn vrouw (‘wel van Bachten de Kupe’) vestigde Mattheeuws zich in Veurne, waar de grond spotgoedkoop was. De firma die ze met drie geleende camions van enkele vrienden opstartten, groeide uit tot een transportimperium met 200 vrachtwagens.

Romac Fuels Tankstation voor vrachtwagens in Veurne, opgericht in 1997.

Verkoopt 100 miljoen liter brandstof per jaar.

64 miljoen euro omzet.

280.000 euro bedrijfsverlies, ‘door een mislukt project’.

Eigenaarsfamilie Mattheeuws bezit ook een winkel (Truckstop Veurne), een tankstation in Calais en een douanekantoor (Bulmac).

Na vijf minuten stuift Mattheeuws zijn kantoor binnen. Nadat hij zijn dochter heeft opgedragen een koffie en de Green Truck Award 2019 te halen, maakt de ondernemer de taakverdeling in het familiebedrijf duidelijk. Mattheeuws sr. doet de ‘pr’ (Pienten drienk’n en roendrie’n), terwijl de jongere generatie de dagelijkse werking regelt. ‘Mijn dochter en ik komen heel goed overeen, maar we kunnen niet samenwerken’, zegt hij schalks. ‘Na één week heb ik gezegd: ga maar etwa anders doen.’

Céline Mattheeuws leidt daarom Bulmac, het douaneagentschap dat de familie in 1988 oprichtte omdat de douanewachter aan de grens zijn werk niet goed deed. De voorbije jaren diende het kantoor vooral om containers vlot naar Azië te verschepen. Maar door de aanstormende brexit heeft Mattheeuws plots een enorme troef in handen: zijn kantoor mag als privéspeler onder bepaalde voorwaarden formulieren uitleveren aan bedrijven. ‘We praten nu met de douane om ons kantoor 24 uur per dag open te houden. De douane werkt vandaag samen met importeurs en exporteurs. Dat kon ik mij tien jaar geleden gewoon niet voorstellen.’

Vandaag stelt het douanekantoor in Veurne nog niet veel voor. Behalve vader en dochter werkt bij Bulmac maar één madamtje. ‘Ik heb een paar oude douaniers uit mijn tijd gebeld of ze geen goesting hebben om wat bij te verdienen.’ In Loon-Plage, tussen Duinkerke en Calais, heeft Mattheeuws nog een grote parking, waar hij ook een douanebusiness kan opzetten. En in Dover opende de familie vorig jaar een douanekantoor dat in de jaren 90 de deuren sloot. ‘De brexit is voor ons een onzekerheid, maar ook een opportuniteit. We steken er veel tijd in, maar geen geld.’

Voor een camion patatten kan één formulier genoeg zijn. Maar een camion met duizend verschillende pakjes heeft duizend documenten nodig. Chaos zal onvermijdelijk zijn. Eric Mattheeuws CEO Romac Fuels

29 maart, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie ging verlaten, staat met rood omcirkeld in zijn agenda. ‘Mijn dochter vroeg of ik mee ga skiën in de paasvakantie. Ik heb gezegd: nink! Want als de brexit komt, moet ik 20 uur per dag werken.’

‘If, if, if.’ Mattheeuws herhaalt het meerdere keren. Als de brexit plots realiteit wordt zonder duidelijk kader, zal de transporteur snel schakelen. ‘De douane kan niet alles rond hebben in twee weken. Wij kunnen inspringen op een termijn die anderen nooit halen. Wij zijn klaar, koerierbedrijven als TNT en DHL, en de luchthavens ook. Voor een camion patatten kan één formulier genoeg zijn. Maar een camion met duizend verschillende pakjes heeft duizend documenten nodig. Chaos zal onvermijdelijk zijn. Maar liever chaos in de documenten dan in de goederenstroom.’

Beneden op het bedrijfsterrein rijden de vrachtwagens af en aan. ‘Hier staan nu 15 camions te tanken op een dinsdag’, zegt Mattheeuws tevreden. Met een volume van 2 miljoen liter per week is Romac Fuels het grootste tankstation van België. 95 procent van de klanten zijn vrachtwagens, vaak onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Romac Fuels profiteert van zijn status als onafhankelijke speler, die klanten van zowel Total, Q8 als Shell aanvaardt. Bovendien profiteren vervoerders van het Belgische systeem van de professionele diesel, waardoor ze een deel van hun accijnzen recupereren. ‘Er is veel dieseltoerisme’, zegt Mattheeuws. ‘Maar wij bezorgen de Belgische staat elk jaar honderden miljoenen aan accijnzen en btw.’

Bij de truckers valt vooral de aanpalende TruckStop in de smaak. In de enorme winkel kunnen chauffeurs chips, wodka en slippers kopen, maar ook een spaghetti bolognese. Vooral de emmers roltabak en sigarettensloffen zijn opvallend aanwezig. De winkel verkoopt voor bijna 1 miljoen euro tabak per jaar. Achteraan bevindt zich een propere ruimte met wc’s, ook in de Franse variant, en douches. ‘Don’t shit in the shower please!!!!! We have a toilet for that’, staat in hoofdletters op de muur.

Toen de iPhone 4 werd uitgebracht, moesten wij elf ladingen iPhones 3 naar Oostenrijk brengen voor vernietiging Eric Mattheeuws CEO Romac Fuels

‘Hier is veel sociale controle’, vertelt Mattheeuws. ‘Chauffeurs komen altijd terug om te douchen of om een klapke te doen. Hier bepalen geen Albanese of Kosovaarse bendes wat kan.’ Ook van transmigranten, die zich in vrachtwagens verstoppen om in het Verenigd Koninkrijk te raken, heeft hij geen last. ‘Als ik hier een zwarte zie die niet voor ons werkt, vraag ik wat hij hier doet.’

Transport blijft het kloppende hart van de familie. ‘Ik ben een transporteur met complementaire zaken erbij’, zegt de ondernemer. Terwijl zijn bedrijf Denecker focust op bulkgoederen (cement, plastiek en kalk), vervoert Mattheeuws Eric Transport vooral afvalstoffen met toegevoegde waarde, zoals slachtafval of telefoonkabels. ‘Toen de iPhone 4 werd uitgebracht, moesten wij elf ladingen iPhones 3 naar Oostenrijk brengen voor vernietiging’, grinnikt hij.

Zoals veel concurrenten heeft Mattheeuws vier jaar geleden een vestiging in Centraal-Europa opgericht, in Polen. ‘If you can’t beat them, join them’, zegt hij. ‘Wij kunnen niet concurreren met hen. Wij betalen 2.500 euro netto per maand om in een camion te slapen. Dat is toch niet slecht voor iemand die geen diploma en enkel een rijbewijs heeft?’