De broers die heel de wereld als Amsterdam willen laten fietsen...

Met een voor fietsenmakers ongeziene kapitaalronde van 128 miljoen dollar schakelt het hippe Nederlandse merk VanMoof een versnelling hoger. De missie van het oprichtersduo Taco en Ties Carlier om hippe stedelingen de fiets op te lokken ligt binnen handbereik.

Het idee ontstond, waar anders, op de fiets. In 2007 maakten de broers Taco en Ties Carlier een fietstochtje door New York. ‘We dachten: potverdorie, wat kun je hier mooi fietsen', vertelde Taco, de oudste van de twee, ooit aan de Nederlandse techwebsite Want. 'Het is echt een mooie fietsstad. Vooral vanaf Brooklyn fiets je via de prachtige Brooklyn Bridge zo Manhattan in. Er wordt alleen te weinig gefietst! Toen vroegen wij ons af of we daar iets aan konden doen.’

Dat 'iets' werd een ontwerp voor een stadsfiets, het type rijwiel dat volgens de broers te lang stiefmoederlijk is behandeld door de fietsenmakers. 'Er lopen wereldwijd veel goede ingenieurs rond die fietsen willen verbeteren, maar 90 procent van hen werkt aan het lichter maken van racefietsen en het sterker maken van mountainbikes. De productontwikkeling van stadsfietsen werd in zekere vorm genegeerd. Het was ons doel door middel van nieuwe technologie de stadsfiets te verbeteren.'

Taco (43) en Ties (42) Carlier Hippies : Taco en Ties Carlier groeiden op in het Nederlandse Lochem, in wat ze zelf een hippiegezin noemen.

: Taco en Ties Carlier groeiden op in het Nederlandse Lochem, in wat ze zelf een hippiegezin noemen. Complementair : Ties geniet van vrijheid en avontuur, Taco heeft structuur nodig. Die complementariteit creëert een goede wisselwerking bij VanMoof.

: Ties geniet van vrijheid en avontuur, Taco heeft structuur nodig. Die complementariteit creëert een goede wisselwerking bij VanMoof. Amsterdam : op de fiets in New York ontstond het idee om het Amsterdamse fietsgevoel te internationaliseren met een hippe stadsfiets die jonge hipsters op het rijwiel krijgt.

: op de fiets in New York ontstond het idee om het Amsterdamse fietsgevoel te internationaliseren met een hippe stadsfiets die jonge hipsters op het rijwiel krijgt. Diepe zakken: VanMoof haalde deze week 128 miljoen dollar op om een turbo onder zijn groei te zetten.

Met hun gedeelde kennis - Taco studeerde industrieel ontwerp, Ties volgde een technische opleiding - gingen de broers aan tafel zitten en tekenden ze een stadsfiets uit die jonge, hippe stedelingen het zadel op moest helpen. Twaalf jaar later is VanMoof overal. Via het internet brengen de broers hun droom aan de man - sinds 2009 verkochten ze 155.000 exemplaren.

10 miljoen fietsen

Dat is relatief weinig als je vergelijkt met klassieke fietsfabrikanten. Maar VanMoof groeit als kool en verdubbelt bijna elk jaar in omvang. Op dat traject kan nu een turbo worden gezet. Deze week heeft VanMoof voor de derde keer in minder dan twee jaar groeikapitaal getankt bij externe investeerders. Deze derde ronde is ongezien in fietsmiddens: de Carliers krijgen van een resem Angelsaksische financiers 128 miljoen dollar toegestopt. Dat moet hen in staat stellen in de komende vijf jaar de productie van hun - ondertussen enkel nog elektrische - fietsen op te schalen naar 10 miljoen stuks.

De coronapandemie sterkte de broers in hun overtuiging dat ze het groots moeten zien. Terwijl pendelaars wereldwijd gedurende maanden drukke treinen, trams, metro's en bussen meden, reed de fiets meer dan ooit in het oog als alternatief. En met elektrische aandrijving zijn er nog weinig bezwaren te bedenken voor sceptici. Te warm klimaat of te heuvelachtig landschap? Geen probleem op een e-bike.

Branie

Dat de broers Carlier een goed ontwikkeld commercieel instinct hebben, helpt hen in hun missie. Met hun scherp design - gekenmerkt door de doorlopende fietsbuis met een licht in verwerkt - en een al even strakke marketing weten ze precies hoe ze hun doelpubliek van hipsters moeten bereiken.

Daar voegen ze een scheut Hollandse branie aan toe, met af en toe stunts die blijven hangen. Vorig jaar werd een tv-reclame van VanMoof geweerd van de Franse tv, omdat ze een sfeer van angst zou scheppen over de auto. De aandacht die dat opleverde, was meer waard dan duizend spots. Ook dat VanMoof onlangs in Brussel een pop-upstore opende op een steenworp van het hoofdkantoor van zijn Belgische rivaal Cowboy, wekte de aandacht.

Hippies in Marokko

Door het succes van VanMoof lijken de co-CEO's twee handen op één buik. Maar Taco en Ties gaan er prat op dat ze erg verschillen. Aan Het Financieele Dagblad vertelden ze ooit dat ze in het Nederlandse dorpje Lochem opgroeiden in een hippiegezin, dat elk jaar een paar maanden in totale vrijheid in Marokko doorbracht. De jongere Ties floreerde daar. De oudere Taco miste structuur en kon er niet aarden.

New York is echt een mooie fietsstad. Er wordt alleen zo weinig gefietst. Taco Carlier Co-oprichter VanMoof

Die karakteriële verschillen zijn vandaag een troef bij VanMoof. Taco is bezig met strategie, structuur en financiën, Ties voert de plannen uit. Vandaar dat de jongste van de twee in Taiwan woont, waar hij de fabriek - VanMoof maakt alles zelf - overziet. De twee botsen naar eigen zeggen nog wel eens. Maar door het grote onderlinge vertrouwen ettert zo'n ruzietje nooit.