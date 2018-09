'De kernvraag is: wie betaalt de bewaking van de snelwegparkings?'

De beveiliging van snelwegparkings staat ter discussie na enkele incidenten met doorreizende migranten. Volgens G4S-topman Jean-Paul Van Avermaet bestaat er betaalbare technologie om de beveiliging te verhogen, maar moet er consensus komen over wie de factuur betaalt.

De truckparking aan de E40 in Wetteren richting kust gaat op burgemeestersbevel drie maanden dicht, na het recente dodelijke incident met doorreizende migranten. Die parking is sinds eind 2012 ironisch genoeg de allereerste beveiligde truckparking langs Vlaamse snelwegen, inclusief camerabewaking. Maar de beveiliging is vooral ontworpen tegen ladingdiefstal. Van in trucks springende illegale migranten was er zes jaar geleden nog geen sprake.

Weinigen zijn beter geplaatst om over de problematiek te praten dan Jean-Paul Van Avermaet, managing director bij beveiligingsfirma G4S voor onder meer België en voorheen topman bij Carestel, de uitbater van wegrestaurants.

'De beveiliging van de Vlaamse tankstations kan efficiënter', zegt hij. 'Vandaag blijft het beperkt tot het inzetten van camera's, en soms van bewakingsagenten met een tijdelijke opdracht.'

Wat moet er gebeuren?

'Als we meer parkings met de juiste technologie uitrusten, kunnen we voorkomen dat transmigranten in de vrachtwagens klimmen en maken we het doorrijden van trucks door Vlaanderen veilig. Want een 'anti-inklim-aanpak' is waar het op korte termijn om draait, in afwachting van een bredere oplossing op het Europese niveau.'

Aan welke technologie denkt u?

'De vrachtwagenparking die we voor brandstofgroep Total in Kalken aan de E17 uitbaten, heeft sinds vorig jaar de hoogst denkbare beveiliging. Die parking is goed omheind, met grachten errond, voert strikte toegangscontroles aan de poorten en wordt voortdurend in de gaten gehouden door een alarmcentrale op afstand. Dat is de extreemste aanpak.

Maar er zijn ook kleinschaligere technologische oplossingen die minder kosten en ook al de veiligheid kunnen verhogen, zoals een betere verlichting. Ik denk ook aan een sluis met weegbrug voor het in- en uitrijden van de vrachtwagen. Je zou kunnen instellen dat er signaal komt als er gewichtsverschil van meer dan 50 kg geregistreerd wordt. Transmigranten handelen zelden op eigen houtje. Vaak klimmen ze met meerderen tegelijk in de truck. Het gewichtsverschil zal dan duidelijk merkbaar zijn.

Let wel: het zal nog altijd de politie zijn die na verwittiging zal moeten tussenkomen, geen bewakingsagenten. De technologie voor privébewaking heeft vooral een afradende functie. Als je de melk wegneemt bij de kat, zal de kat elders gaan. De grote vraag is evenwel: wie zal de kosten voor die investeringen op zich nemen?'

Wat is uw mening?

'Daar moet overleg over komen. Kijk, er zijn meerdere partijen die er belang bij hebben om doorrijdende trucks veilig te maken. De Britse autoriteiten leggen chauffeurs en transporteurs boetes op als illegale migranten ontdekt worden in hun vrachtwagen. Bedrijfseconomisch heeft het voor transporteurs dus zin om mee te investeren in beter beveiligde snelwegparkings. In Kalken bijvoorbeeld is de parking niet gratis en betalen de trucks dus mee voor de beveiliging. Maar ik denk ook aan de verzekeringsmaatschappijen die de lading verzekeren. Ook zij hebben belang bij veilige truckparkings.'

De transportsector rekent vooral op de overheid.

'Kalken is stevig gesubsidieerd door Vlaanderen en Europa, maar dat wordt voor de overheden onhaalbaar duur als we dat ze dat zou uitbreiden naar honderd parkings. Als de overheid echter kiest voor kleinschalige verbeteringen, kan het overheidsgeld wel over een groot aantal parkings verdeeld worden.

Een oplossing is nodig, want anders gaan de chauffeurs voor hun rusttijden stoppen op de op- en afritten, of op bedrijventerreinen. Typisch voor België is dat we een open wegennetwerk hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk met zijn tolheffingen. De overlast verschuift dan mogelijk naar de lokale bevolking, wat we zeker moeten vermijden.'

Als een truckparking sluit, wat is dan de commerciële impact op de wegrestaurants?