Deelsteps van Bird strijken neer in Brussel

Met het Amerikaanse bedrijf Bird komt een derde deelstepaanbieder naar Brussel. Nochtans zit het gebruik van de steps in de hoofdstad in dalende lijn.

Sinds enkele dagen zijn in het Brusselse stadscentrum naast die van Lime en Dott nu ook deelsteps van het Amerikaanse Bird te zien. Het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) laat weten dat Bird zijn vergunning sinds eind oktober op zak heeft. Het bedrijf gaat van start met zo'n 200 elektrische deelsteps. Bird is een van de grootste spelers in het stepwereldje.

'Er rijden ongeveer 4.500 deelvoertuigen in Brussel, waarvan 50 procent van Dott zijn', zegt Pieterjan Desmet, de woordvoerder van Van den Brandt. 'Dat aantal schommelt regelmatig, omdat de aanbieders zich aan de vraag aanpassen.'

Dat Bird net nu naar Brussel komt, is opvallend. Het gebruik van de deelvoertuigen in de hoofdstad zit in dalende lijn. Uit statistieken van Brussel Mobiliteit blijkt dat het gebruik van de deelvoertuigen tijdens de lockdownmaanden april en mei helemaal terugviel om in augustus en begin september naar een piek te stijgen. Sindsdien gaat het aantal ritten opnieuw sterk in dalende lijn.

'Toch is het vandaag nog te vroeg om met zekerheid te beweren dat de daling van dit moment te wijten is aan de nieuwe lockdown', zegt Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit. 'Het is bijzonder moeilijk uit te maken of mensen zich niet verplaatsen door de lockdown of voor een ander vervoermiddel kiezen omdat de weersomstandigheden slechter geworden zijn.'