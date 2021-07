Deense elektrische deelfietsen in Antwerpen

Donkey Republic is in ons land al actief met 390 fietsen in Gent en 420 in Kortrijk.

Vanaf de lente van 2022 zullen oranje fietsen de Antwerpse straten kleuren. De Vervoerregio Antwerpen heeft een contract afgesloten met het Deense bedrijf Donkey Republic, dat voor minstens tien jaar zijn elektrische deelfietsen in en rond Antwerpen kan aanbieden.

Donkey Republic, een Deens mobiliteitsbedrijf, mag in de Vervoerregio Antwerpen een deelsysteem voor elektrische fietsen uitbouwen. Dat heeft Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, beslist. Vanaf de lente van 2022 zouden de oranje fietsen in het straatbeeld te zien zijn, met in eerste instantie 1.650 elektrische deelfietsen die je vindt aan mobiliteitsknooppunten zoals park-and-rides en treinstations.

Donkey Republic is in ons land al actief met 390 fietsen in Gent en 420 in Kortrijk, maar de schaal waarop het bedrijf elektrische deelfietsen zal verdelen in Antwerpen en enkele aangrenzende Wase gemeenten is 'ongezien', zegt de Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). 'Bovendien is dit nog maar het begin, want we nodigen bijkomende partners zoals gemeenten en bedrijven uit om ook in te tekenen op het project, dat een essentieel onderdeel wordt van onze mobiliteitsvisie van vervoer op maat. We willen de regio ook in de toekomst toegankelijk, bereikbaar en leefbaar houden.'

Velo

Het deelfietsensysteem doet denken aan het Antwerpse Velo-project, dat stadsfietsen aanbiedt op 305 standplaatsen. Het grote verschil met Donkey Republic is dat die werkt met elektrische fietsen - die dus tussendoor moeten worden opgeladen of een nieuwe batterij krijgen - en dat het netwerk zeker in de aanvangsfase minder fijnmazig zal zijn. De precieze lijst met locaties wordt nog samengesteld, maar Donkey Republic mikt op 'enkele honderden' standplaatsen.

Automobilisten betalen mee voor dit systeem, maar in ruil kunnen ze vlotter rijden, want de fietsen zullen wagens van de weg halen. Koen Kennis Antwerps schepen van Mobiliteit

Lantis trekt de komende tien jaar een jaarlijks budget uit van 1,5 miljoen euro, geld dat afkomstig is van de tolgelden uit de Liefkenshoektunnel. 'Automobilisten betalen dus mee voor dit systeem, maar in ruil kunnen ze vlotter rijden, want de fietsen zullen wagens van de weg halen', zegt Kennis.

Corona

Donkey Republic is in 2015 in Kopenhagen ontstaan, en heeft intussen 16.000 fietsen verspreid over ruim 70 Europese steden. Dankzij verschillende kapitaalrondes is het bedrijf aardig aan het groeien, maar corona deelde wel klappen uit. In 2020 bedroeg de omzet 21,6 miljoen Deense kronen (2,9 miljoen euro), tegenover 33,4 miljoen kronen (4,5 miljoen euro) het jaar ervoor. Ook het nettoverlies liep op: van 19,5 miljoen kronen (2,6 miljoen euro) in 2019 naar 26,1 miljoen kronen (3,5 miljoen euro) afgelopen jaar.