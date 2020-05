Denemarken start met bouw langste tunnel, Belgen doen mee

Denemarken begint volgend jaar met de bouw van 's wereld langste auto- en spoortunnel. Dat is goed nieuws voor de baggeraar DEME.

De Belgische baggeraar DEME maakt samen met moederbedrijf CFE deel uit van een internationaal consortium dat vier jaar geleden het 'voorlopige' contract in de wacht sleepte voor de bouw van een 18 kilometer lange tunnel tussen het Duitse eiland Fehmarn in Sleeswijk-Holstein en het Deense eiland Lolland, in het zuiden van het land. De tunnel wordt de langste verkeers- en spoortunnel van de wereld met twee kokers voor het spoor en twee voor het wegvervoer.

1 juni 2021 start werken Aan Deense zijde gaan de werken voor de 18 kilometer lange tunnel over ruim een jaar van start.

De afgelopen jaren was het echter windstil geworden rond dat fameuze Fehmarnbelt-project omdat het vergunningstraject liep. Dat liep niet altijd even vlot. Vooral in Duitsland was er veel protest over de mogelijke milieu-impact die de tunnel op de omgeving zou hebben. Vorig jaar werd in Duitsland uiteindelijk een bouwvergunning uitgereikt maar er is beroep aangetekend. Het is nog wachten op een uitspraak.

Aan Deense zijde lijken alle vergunningsperikelen volledig achter de rug want de Deense overheid gaf dinsdagavond aan het internationaal bouwconsortium een 'notice to proceed' met de mededeling dat de werken aan Deense zijde zullen starten op 1 januari 2021.

700 miljoen

'Dat is goed nieuws', zegt woordvoerster Vicky Cosemans van DEME. 'Het gaat voor ons om een contract van 700 miljoen euro. We starten nu met het aanwerven van enkele tientallen mensen voor het project.'

DEME staat in de beginfase onder meer in voor de productie van de prefab betonelementen voor de afgezonken tunnel. Later volgen ook de baggerwerken. De eerste werken van het project gaan naar de bouw van een fabriek om de tunnelelementen te bouwen.

De bouw van de tunnel zal 3,4 miljard euro kosten en 8,5 jaar duren. De tunnel is een Deens project gefinancierd in Denemarken. Hij zal werken met tol en zal de verbinding tussen de twee landen verkorten tot 10 minuten met de auto en 7 minuten met de trein. Momenteel bestaat alleen een veerverbinding tussen beide punten. Die neemt een uur in beslag.