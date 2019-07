‘Die files op de A12 hebben al veel sollicitanten weggejaagd'

‘Ik overweeg mijn zaak te sluiten.’ Een namiddag bumperen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, waar de chaos aan de zwarte kruispunten de gemoederen verhit.

‘Kijk gewoon voor je: de hele dag draait het hier in de soep.’ Het is 13 uur en we staan aan het kruispunt van de Leugstraat en de A12 in Aartselaar, naast Luc Groven, bestuurslid van Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW), dat 160 bedrijven en ruim 30.000 werknemers rond de A12 verenigt. Voor ons ontvouwt zich een spaghetti van vrachtwagens, bussen en auto’s.

In maart paste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verkeerslichten aan om op dit en op andere zwarte kruispunten tussen Aartselaar en Wilrijk het aantal ongevallen terug te dringen en de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop te stellen. Maar volgens Groven en vele bedrijven werd de veiligheid er niet beter op en lopen de filetijden op.

Claxonneren

‘Uiteraard willen wij ook ongevalvrije kruispunten’, zegt Groven, terwijl voor ons een vrachtwagen het kruispunt blokkeert en naast ons autochauffeurs beginnen te claxonneren. ‘Maar nu is het onveiliger in de omliggende straten omdat mensen sluipwegen zoeken.’ Vandaag polsen Groven en het HIW bij lokale bedrijven naar een draagvlak voor een juridische procedure tegen AWV.

Eer de mensen van aan de andere kant van de A12 terug thuis zijn, zijn hun frieten al koud. Geoffrey Uitbater De Frit Lounge

‘Knettergek word ik ervan’, foetert een man, die net als de vrouw naast hem op een elektrische step komt aangebold. ‘Onze werkgever, aan de overkant van de A12, heeft er net vijf gekocht’, zeggen Marc en Elke. ‘Anders duurt het een eeuwigheid als je ’s middags aan deze kant van de A12 een broodje wil halen. Collega’s die ’s ochtends van aan deze kant met de auto naar de overkant moeten raken, doen daar een half uur of langer over.’

Aan die ‘andere kant’ overweegt ook Jef Van den Brande, de gedelegeerd bestuurder van DSG, een kmo gespecialiseerd in elektrische installaties, tien steps te kopen voor zijn 60 werknemers. ‘Ik vind de hinder het ergst voor mijn werknemers die speciaal vlak bij ons bedrijf kwamen wonen’, zegt hij.

Van den Brande merkt dat klanten uit Leuven of Mechelen niet meer naar Aartselaar willen afzakken. ‘Ik moet naar daar, maar die tijd moet ik uiteraard ook inplannen. Leveranciers zijn ook niet happig meer om te komen. En de transporteurs verhoogden hun prijzen.’

Verkeersinferno

Het verkeersinferno doet Van den Brande aarzelen of hij een miljoenenproject nog wil laten uitvoeren in Aartselaar. ‘Het gaat om een contract voor 250 elektrische cabines per jaar, goed voor zo’n 10 miljoen euro extra omzet. Ik had voorzien daarvoor tien mensen aan te werven. Maar ik overweeg nu dat project in ons Nederlands dochterbedrijf te laten uitvoeren.’

Sollicitanten belden al onderweg naar hier af omdat ze erg lang hadden stilgestaan op de A12. Christophe Moyersoen

Het is ondertussen bijna 15 uur. In De Frit Lounge, pal naast de A12, zit uitbater Geoffrey moederziel alleen. Aan een tafeltje naast een aquarium speelt hij een spelletje op zijn iPad. ‘Sinds de aanpassingen aan de verkeerslichten draai ik 40 procent minder omzet’, zucht hij.

‘Vanmiddag had ik twee tafeltjes, terwijl het hier vroeger ’s middags vaak vol zat met mensen die in de buurt werken en truckers. Maar die laatsten proberen de A12 ook zo veel mogelijk te mijden.’ Net als de inwoners van Aartselaar die aan de ‘verkeerde’ kant van de A12 wonen. ‘Eer die terug thuis zijn, zijn hun frieten alweer koud. En nu begint Aquafin ook nog eens met waterwerken... Als het zo verder gaat, overweeg ik mijn zaak te sluiten.’

Hogere kosten

Een paar minuten later spot ik vanuit de auto het logo van de pakjesbezorger DHL, mijn volgende stop. Helaas voor mij aan de andere kant van de A12. Als ik lokaal topman Theo Brockmans verwittig dat ik er niet tijdig geraak en we ons gesprek telefonisch moeten voeren, schiet de man onbedaarlijk in de lach.

Uiteraard willen wij ook ongevalvrije kruispunten. Maar nu is het onveiliger in de omliggende straten omdat mensen sluipwegen zoeken. Luc Groven Bestuurslid Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar

‘Zo voel je eens wat wij dagelijks meemaken. Wij trekken nog ons plan, maar onze kosten liggen al een pak hoger. Ik heb in onderaanneming extra pakjesbezorgers ingeschakeld die stand-by staan om uit te rukken wanneer anderen weer ergens vast staan. En ik kocht een cargofiets. Binnenkort wellicht nog een paar.’

De verkeersellende blijkt ook niet meteen een troef om sollicitanten warm te maken. Ondernemer Christophe Moyersoen, de oprichter van het gelijknamige veilinghuis in de Helststraat - een zijstraat van de A12 - stelt 35 mensen tewerk en klaagt dat hij zijn zes vacatures, waarvan sommige al een jaar openstaan, niet ingevuld krijgt.