Directie De Lijn loopt verder leeg

Bij De Lijn vertrekt de vierde directeur in een dik jaar tijd.

Het directiecomité van De Lijn verliest opnieuw een sleutelfiguur. Johan Van Looy, directeur strategie, verlaat het bedrijf 'in onderling overleg'. Dat deelde de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij deze week intern mee, vernam De Tijd.

Van Looy was een van de laatste directeurs met een duidelijk politiek etiket. Hij werkte jaren als adviseur van toenmalig Brussels minister Jos Chabert (CD&V) en was later kabinetschef van Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V). In 2013 kwam hij naar De Lijn als directeur Vlaams-Brabant.

Toen de vervoermaatschappij in 2018 zijn structuur reorganiseerde, kreeg de manager de bevoegdheid strategie toegeschoven. Daar kwam kritiek op aangezien Van Looy als directeur een cel van amper 28 werknemers leidde. De Lijn schaft die directiepost nu af. Directeur-generaal Roger Kesteloot zal de dienst strategie 'vanaf heden' zelf aansturen.

Vierde

Met Van Looy vertrekt het vierde directielid in een dik jaar tijd bij De Lijn. In oktober stapte directeur techniek Peter Vanwalleghem, een absolute steunpilaar van het bedrijf, onverwacht op. De manager was het gebrek aan steun voor zijn hervormingsplannen beu. Na de aankondiging van zijn vertrek werd Vanwalleghem, die veel ervaring opdeed bij multinationals, overspoeld door jobaanbiedingen.

Vorige lente verliet financieel directeur Werner Jacobs na tien jaar De Lijn. Begin vorig jaar zette de vervoermaatschappij Suzy Costers, verantwoordelijk voor het supply chain management, aan de deur. Ook tal van afdelingshoofden, toptechnici en ingenieurs trokken de voorbije twee jaar de deur achter zich dicht bij het bedrijf in crisis.