Discussie over grond vertraagt verkoop Blue-Bike

Vlaanderen wil de blauwe deelfietsen van de NMBS overnemen. Maar de aanhoudende discussie over de eigendom van de gronden remt de groeiplannen van Blue-Bike af.

De verkoop van Blue-Bike, de blauwe deelfietsen van de NMBS, blijft aanslepen. De NMBS maakte vorig jaar na lang twijfelen duidelijk dat ze haar aandeel van 52 procent in het deelfietsenproject kwijt wil.

De overname van Blue-Bike zou nu via Optimobil Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van Cambio, lopen. De Lijn heeft 87 procent van Optimobil Vlaanderen in handen. De rest zit bij Optimobil Belgium, dat eigendom is van Cambio Duitsland, de automobilistenvereniging VAB, Taxistop en de NMBS. Zo zou het spoorbedrijf toch verbonden blijven met de blauwe fietsen.

Gronden

Ook andere knelpunten zijn moeilijk te ontwarren. Zo is de vraag wat er zal gebeuren met de drie Waalse en vier Brusselse Blue-Bike stations. Het is moeilijk in te beelden dat De Lijn deelfietsen zou verhuren in Charleroi of Namen. De NMBS, waar aan Franstalige kant al langer scepscis over de blauwe fietsen heerst, staat dan ook niet te springen om Blue-Bike aan De Lijn te verkopen. Mogelijk wordt de Waalse TEC, die een kleine aandeelhouder van Blue-Bike blijft, daarvoor verantwoordelijk.

Weyts wil het Blue-Bike-systeem uitbreiden naar bushaltes, park-and-rides en andere locaties. Bovendien kunnen de blauwe deelfietsen een cruciale rol spelen in Weyts’ nieuwe vervoerssysteem van 15 Vlaamse vervoersregio’s, die zelf het lokale vervoer mogen organiseren. Daarom stapt mogelijk ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in Blue-Bike.

Het is onduidelijk wanneer de overname in kannen en kruiken zal zijn. Blue-Bike heeft in elk geval geen tijd te verliezen. Verschillende steden, die vaak met lege uitleenstations kampen, willen hun aanbod snel uitbreiden. Het deelplatform wil zijn aantal stations tegen 2020 verdubbelen tot 115. Zijn klantenbestand moet meer dan verdriedubbelen tot 55.000. Het bedrijf stelde zijn aandeelhouders daarom al in 2016 een kapitaalverhoging voor. Maar door het getreuzel van de NMBS liggen alle groeiplannen op het ijs.

De NMBS wilde geen commentaar kwijt.