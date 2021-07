Donkerrode cijfers voor Noordzee Helikopters

Het helikopterbedrijf NHV dook vorig jaar, ook door de coronacrisis, voor 105 miljoen euro in het rood. Met een gesaneerde balans zette de Oostendse groep het lopende boekjaar beter in.

Begin dit jaar liet NHV de financiële turbulenties achter zich via een grootschalige schuldherschikking. De balans is gesaneerd en het Oostendse helikopterbedrijf heeft opnieuw ademruimte. Maar de financiële resultaten over het boekjaar 2020 kleuren bloedrood, blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening van NHV.