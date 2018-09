Doorbraak e-bussen duwt VDL vooruit

VDL Bus in Roeselare draait nog altijd met verlies. Maar de groeiende interesse in elektrische bussen moet de fabriek volgend jaar eindelijk winst bezorgen.

Lange tijd durfden de openbaarvervoersmaatschappijen geen grote bestellingen te plaatsen, maar de jongste jaren kopen vooral Nederlandse en Scandinavische klanten massaal e-bussen in Roeselare. 'Ons orderboek zit nu al vol tot de zomer van 2019', zegt fabrieksdirecteur Peter Wouters. 'Ons personeelsbestand is gestegen van 500 naar 600 mensen om de vraag naar e-bussen te kunnen volgen.'

Geen winst

Ondanks de stijgende omzet maakt VDL Bus nog altijd geen winst. Het bedrijfsverlies daalde vorig jaar licht tot 4,5 miljoen euro. Netto ging de fabriek 4,8 miljoen euro in het rood. De voorbije vijf jaar boekte de fabriek al bijna 18 miljoen euro netto verlies. Wouters beklemtoont dat VDL Bus de ontwikkelingskosten meteen als kost opneemt, en dus niet over meerdere jaren afschrijft.

De Nederlandse eigenaar VDL Bus moest opnieuw een kapitaalverhoging van 5 miljoen euro doorvoeren, nadat het hoofdkantoor in 2016 het kapitaal al met 12 miljoen euro had verhoogd. Maar Peter Wouters maakt zich geen zorgen. 'We hebben altijd gezegd dat we eerst zwaar investeren om nadien de vruchten te plukken.'