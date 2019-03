Dossier Jost Group: Luikse rechter fluit federaal parket terug

De inbeslagname van vrachtwagens van het transportbedrijf wegens mogelijke sociale wanpraktijken kan voorlopig niet doorgaan.

Het federaal parket kan tot nader order niet overgaan tot de inbeslagname van 346 vrachtwagens van de Belgisch-Luxemburgse transportgroep Jost. Dat is het gevolg van een beslissing, dinsdag, van de kortgedingrechter in Luik.

Jost Group kwam in 2017 onder vuur te liggen wegens beweerde inbreuken op de sociale wetgeving door Oost-Europese chauffeurs in België te laten werken tegen de veel minder gunstige voorwaarden uit hun land van oorsprong. Er is sprake van meer dan 50 miljoen euro schade voor de sociale zekerheid en de chauffeurs. Topman en eigenaar Roland Jost en enkele anderen werden beticht van criminele organisatie, mensenhandel, witwassen en sociale fraude.

Het onderzoek loopt nog steeds. Eerder dit jaar raakte bekend dat het federaal parket in het kader van het dossier ruim 300 vrachtwagens van de groep in beslag wil nemen om ze verbeurd te verklaren.

Erg uitzonderlijk

Dat leidt tot een juridisch steekspel met een voor ons land erg uitzonderlijke situatie waarbij een burgerlijk rechter zich mengt in een strafzaak. In januari kreeg Jost al gelijk toen de Luikse rechtbank de inbeslagname opschortte. Dinsdag volgde een gelijkaardige beslissing door de kortgedingrechter in Luik. Daardoor kunnen de vrachtwagens dus voorlopig blijven rijden.

Er volgt over een week wel nog een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van Luik over dezelfde kwestie.

Jost laat in een persbericht weten dat de rechter het transportbedrijf, 'wiens advocaten beweren dat de procedure onrechtmatig was en dat de tenuitvoerlegging van de inbeslagname niet rechtmatig was, gelijk geeft'.