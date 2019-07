Dott haalt 30 miljoen op voor deelsteps en -fietsen

Dott is al actief in Brussel, Parijs, Lyon en Milaan met telkens een vloot van 1.000 tot 2.000 voertuigen. Het bedrijf maakt zich sterk dat het in elke stad waar het actief wordt een akkoord heeft met de lokale overheid en dat het eigen werkplaatsen heeft om de fietsen en steps te herstellen. Het belooft ook de levensduur van zijn steps te verlengen van zes naar twaalf maanden.

Wildgroei

Dott wil zich daarmee onderscheiden in de wildgroei aan deelmobiliteit in heel wat Europese steden. In Brussel werden in enkele maanden tijd al zes deelstepaanbieders actief. Het Brusselse fietsdeelplatform Billy Bike kondigde donderdag nog aan dat het zijn vloot verdubbelt met 150 nieuwe fietsen.