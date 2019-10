Drie Gentse trams rijden niet door gebrek aan wielen

In Gent rijden drie trams al weken niet uit omdat er onvoldoende wielen beschikbaar zijn. Het probleem is kenmerkend voor het rampzalige voorraadbeheer bij De Lijn.

Sinds 2015 rijden in Vlaanderen nagelnieuwe Albatrostrams rond. Maar in Gent blijven drie Albatrossen, die elk meer dan 3 miljoen euro kostten, al enkele weken in de stelplaats in Gentbrugge. Uit het onderhoud bleek dat de rubberen wielbanden door normale slijtage vervangen moesten worden. Maar De Lijn had geen wielbanden in voorraad.

‘De wisselstukken zijn al lang besteld maar er is een probleem met de levertijd bij de leverancier’, bevestigt de woordvoerster van De Lijn. Een eerste levering is intussen gebeurd, maar de trams rijden nog altijd niet. Oude trams uit de jaren 70 werden van onder het stof gehaald om tijdelijk door Gent te rijden.

Nijpend

Ook in Antwerpen is de situatie nijpend. Door het gebrekkige onderhoud waren in september amper zeven op de tien Antwerpse trams beschikbaar, vernam De Tijd. De Lijn wilde dat cijfer niet bevestigen. De voorbije weken waren in Antwerpen geregeld minder trams beschikbaar dan minimaal vereist. Op die dagen vallen gaten in de dienstverlening en wachten reizigers vruchteloos op hun tram.

Het beheer van de wisselstukken is al langer een pijnpunt bij De Lijn, die 400 trams bezit. Lange tijd had elke provincie zijn eigen magazijn. Sinds enige tijd is de voorraad gecentraliseerd aan de Antwerpse Noorderlaan. Maar dat verouderde magazijn, met twee verdiepingen en een gebrekkige goederenlift, draait nog altijd niet goed.