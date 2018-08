Dronebedrijf biedt geld voor Londense daken

De Britse start-up Skyports is volop rechten aan het opkopen om Londense daken te gebruiken als landingsplatformen voor drones. Het bedrijfje wil een netwerk van drone-stations uitbouwen.

Worden drone-taxi’s in de stad van de toekomst even gewoon als auto’s en fietsen vandaag? Het is een toekomstvisie die veld wint, en waarin Skyports nu al volop investeert. De start-up kocht in Londen al de rechten op het gebruik van zowat 15 daken om drones te laten landen en opstijgen. Dat schrijft het architectuurmagazine Dezeen.

‘Net zoals we vijf jaar geleden fietsenparkings in gebouwen begonnen te voorzien, verwacht ik dat dronestations tot de standaard uitrusting van gebouwen gaan horen’, zegt directeur Duncan Walker van Skyports.

Drones zullen volgens de believers niet alleen dienen om goederen snel en zonder files te vervoeren. Ook menselijke passagiers zullen er, misschien veel sneller dan we denken, gebruik van maken.

Skyports zegt de komende 18 maanden 80 à 100 daken in portefeuille te willen hebben. Het bedrijf ontwierp een model voor dronestations, die het ‘vertiports’ doopt. Gewilde locaties zijn onder meer de daken van autoparkings, kantoorgebouwen en treinstations. In de dronehavens zullen de drones hun batterij kunnen opladen en snel hun lading kunnen afzetten of oppikken.

Onbemande luchttaxi’s en ‘vliegende auto’s’ mogen dan science fiction lijken, verschillende bedrijven zijn er al concreet mee bezig. De interesse komt uit verschillende hoeken, zoals de luchtvaart, de autosector en taxiplatformen zoals Uber. Google-oprichter Larry Page investeerde al tientallen miljoenen in de start-ups Kitty Hawk en Zee Aero, die aan een vliegende wagen werken.