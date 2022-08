Nu de Rijn vrijwel onbevaarbaar is, groeit ook in ons land de ongerustheid over het lage waterpeil. De Tijd stapte aan boord bij een binnenschipper op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. 'Over een traject op het Albertkanaal heb ik deze week 13,5 uur gevaren, terwijl dat normaal 8,5 uur duurt.’