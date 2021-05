'Duitse Tesla-fabriek loopt extra vertraging op'

De nieuwe 'gigafactory' van autobouwer Tesla in de buurt van Berlijn kan wellicht pas eind januari 2022 gaan produceren.

Sinds Tesla in het najaar van 2019 besloot om in Duitsland een Europese batterij- en autofabriek neer te poten - na eerst succesvol verschillende EU-lidstaten tegen elkaar te laten opbieden - botsten topman Elon Musk en de zijnen al meermaals op problemen. Niet alleen legde Grüne Liga Brandenburg zich succesvol dwars voor het rooien van 92 hectaren bomen, ook de snelheid van de Duitse bureaucratie zorgt voor tandengeknars in Palo Alto.