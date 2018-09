Duitse remreus Knorr-Bremse trekt naar de beurs

Het bedrijf is geen naam als een klok, maar de wereldmarktleider gaat er prat op met zijn remsystemen elke dag 1 miljard reizigers veilig op hun bestemming te brengen.

Na Siemens Healthineers dit voorjaar mag de beurs van Frankfurt dit jaar nog een Beierse industrieklepper verwelkomen: Knorr-Bremse. De Duitse wereldmarktleider in remystemen voor treinen en vrachtwagens bevestigde maandag nog in het vierde kwartaal de stap te zetten. Bedoeling is om een 'betekenisvol minderheidsaandeel' naar de beurs te brengen.

Zelfs als de controle famillie Thiele in eerste instantie maar 25 à 30 procent naar de beurs brengt, gaat het om een miljardenoperatie. In de Duitse media circuleren berichten over een waardering van minstens 10 miljard euro voor het hele bedrijf.

KERNCIJFERS KNORR-BREMSE (2017) Opgericht in 1905

27.705 personeelsleden

6,15 miljard euro omzet

587 miljoen nettowinst

Verrassend is dat niet: de naam is bij het brede publiek niet bekend, maar een groot deel van het brede publiek maakt wel zonder er zich van bewust te zijn dagelijks gebruik van de producten. Knorr-Bremse gaat er prat op dat wereldwijd 1 miljard reizigers van hogesnelheidstreinen tot stadsbussen rekenen op zijn remsystemen om veilig op de bestemming te komen.

Over 2017 haalde de Beierse multinational met bijna 28.000 werknemers bijna 600 miljoen euro nettowinst, op meer dan 6 miljard euro omzet. Het bedrijf werd in 1905 in Berlijn opgericht door Georg Knorr en verhuisde na W.O. II zoals veel Berlijnse firma's - Siemens is het meest bekend voorbeeld - naar München, nog steeds de thuisbasis.

Knorr-Bremse is sinds 1985 in handen van Heinz Hermann Thiele, die toen als topmanager een management buy-out organiseerde. Met een vermogen dat zakenblad Forbes op zo'n 10 miljard euro inschat, is Thiele één van de rijkste Duitsers.