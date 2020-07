Duitsland overweegt staatsparticipatie in tientallen bedrijven

De Duitse regering overweegt een participatie te nemen in enkele tientallen ondernemingen die worden bedreigd door de coronacrisis. Dat zegt minister van Economie Peter Altmaier in een interview met de krant Frankfurter Allgemeine.

De recente redding van Lufthansa, de moedermaatschappij van Brussels Airlines, vormt dus wellicht een soort precedent. Berlijn besliste in juni 9 miljard euro in de Duitse luchtvaartmaatschappij te pompen om haar overeind te houden.

We spreken over misschien enkele tientallen gevallen

Altmaier: 'We spreken over misschien enkele tientallen gevallen. In dit heel beperkt aantal gevallen zullen we de mogelijkheden gebruiken van het economisch stabilisatiefonds, zoals het nemen van een participatie waar dat gepast is.'