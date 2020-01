E-bikefabrikant Cowboy haalt 4 miljoen pond op met crowdfunding

Cowboy, dat gewaardeerd wordt op 60 miljoen euro, haalde in december in twaalf minuten het initiële doelbedrag van 1,2 miljoen pond (1,4 miljoen euro). Nadat de producent van e-bikes in vijf dagen de kaap van 3 miljoen pond haalde, moest het de actie even stilleggen op aansturen van de financiële toezichthouder FSMA. Die had twijfels bij de informatie die de potentiële investeerders kregen: zo was het niet duidelijk in wat voor een financieel instrument investeerders geld staken en wie dat effect precies uitgaf.