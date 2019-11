E-bikes van Cowboy niet langer uitsluitend online te koop

Cowboy, de Brusselse producent van elektrische fietsen, breidt uit in Europa. De hippe fietsen zijn voortaan ook te koop bij retailers Fiets!, Fnac en Decathlon.

E-bikefabrikant Cowboy boort nieuwe markten aan. Tegen eind november zal de fiets, die met zijn strakke en hippe uiterlijk mikt op stadsmensen, verkrijgbaar zijn in Italië en Spanje. Vorig jaar haalde de start-up een stevige 10 miljoen euro op om actief te kunnen worden in Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat brengt de teller op acht landen.

De e-bike van Cowboy > Kost 1.990 euro. > Weegt 16 kilogram. > De autonome batterij gaat tot 70 uur mee en laadt 100 procent op in 3,5 uur tijd. > De fietsen legden samen al 3 miljoen km af, goed voor 400 ton CO² minder.

De fiets was aanvankelijk alleen online te koop via de website van Cowboy. Nu biedt Cowboy zijn fietsen in België ook aan bij enkele retailers. De elektrische fiets is verkrijgbaar in 20 filialen van Fnac, Fiets! en Decathlon. In juli 2018 ging bij wijze van test al een Saloon open in Antwerpen, een pop-up-winkel die de e-bike daar onder de aandacht moest brengen. De samenwerkingen met de fysieke handelszaken zijn ook een test, zegt het bedrijf. Al zullen de retailers de fiets ook online aanbieden.

'We hebben de verkoop in 2019 vervijfvoudigd in vergelijking met het jaar ervoor', zegt Adrien Roose, CEO en mede-oprichter van Cowboy. 'Om die groei verder te zetten, bekijken we alle mogelijke distributiekanalen, waaronder retail. Als de test in België goed verloopt, is er een groot potentieel om snel op te schalen, ook in andere markten.' Op piekmomenten voorziet Cowboy eigen mensen in de Fnac-winkels om het personeel bij te staan.

Cowboy is opgericht in april 2018 door drie bekende koppen uit de Belgische start-upwereld: Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti. Roose en Slaoui waren CEO en COO bij de maaltijdbezorgdienst Take Eat Easy, die door Deliveroo uit de markt werd geknikkerd. Goretti richtte mee de Uber-variant Djump op, die in 2015 overgenomen werd.

