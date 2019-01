'EU maakt zich op om treinfusie Siemens-Alstom te blokkeren'

CEO Joe Kaeser van het Duitse concern Siemens, dat zijn treindivisie wil fuseren met die van het Franse Alstom, haalt vernietigend uit naar de Europese Commissie.

Het ziet er al een tijd niet goed uit voor de plannen van de engineeringconcerns Siemens en Alstom uit 2017 om hun treindivisies samen te smelten, waardoor ze beter bestand zijn tegen onder meer de Chinese concurrentie. Het zogenaamde 'Airbus van het spoor' stuit niet alleen op bezwaren van klanten en landen, waaronder België, maar ook de Europese Commissie heeft serieuze bedenkingen. De critici vrezen een te dominante positie van het fusiebedrijf.

In Europa is de strenge EU-commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager absoluut niet gewonnen voor de deal in zijn huidige vorm. Ze denkt onder meer dat de twee te sterk zullen staan voor signalisatiesystemen voor het spoor en hogesnelheidstreinen.

De Britse zakenkrant Financial Times meldt woensdag dat Vestager Siemens en Alstom de kans gaf activa in die segmenten te verkopen in ruil voor groen licht, maar die suggesties werden van de hand gewezen. Volgens EU-bronnen van de krant kwamen er enkel marginale wijzigingen uit de bus. De Europese Commissie 'heeft geen andere wettelijke optie' dan de deal tegen te houden, citeert het blad een Europese functionaris.

Debat

Dat heeft tot gevolg dat Vestager werk maakt van de interne aanbeveling om binnenkort, mogelijk volgende week al, een veto uit te spreken. Theoretisch kunnen de 28 leden van de Commissie stemmen over de kwestie, maar naar verwachting zullen slechts één of twee leden tegen zijn.

Een afwijzing in een van de belangrijkste testcases voor de mededingingsmacht van de Commissie kan de relatie tussen de EU en de twee belangrijke lidstaten Frankrijk en Duitsland onder druk zetten.

Geen geloof

De kwestie kwam woensdag ook ter sprake in München waar Siemens de eerstekwartaalresultaten van zijn gebroken boekjaar bekendmaakte en zijn algemene vergadering hield. CEO Joe Kaeser maakte duidelijk dat hij niet meer gelooft in een Europees fiat. 'Het zou voor iedereen beter zijn als de fusie slaagt, maar we gaan ze niet kost wat kost nastreven.' Lukt dat niet, doet Siemens gewoon verder, gesterkt door een goed gevuld orderboekje, luidde het.

Kaeser was bijzonder hard voor de Europese Commissie. 'Het wordt interessant om te zien of de toekomst van de mobiliteit in Europa zal worden bepaald door technocraten die in het verleden leven of door toekomstgerichte Europeanen', zei hij. Hij noemde bovendien het 30 jaar oude concurrentierecht in Europa verouderd.

De topmanager noemde het bovendien 'absoluut naïef' te denken dat individuele Europese landen kunnen optornen tegen concurrentie uit China, de VS of India.