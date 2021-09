EasyJet wijst overnamebod af en wil zelf meer geld ophalen

EasyJet heeft een overnamebod afgewezen en wil 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro) ophalen bij zijn aandeelhouders. Dat heeft CEO Johan Lundgren donderdag gezegd. Volgens Lundgren was het bod te laag en is de kandidaat-overnemer niet langer geïnteresseerd. Om wie het gaat, wou hij niet zeggen, maar het persbureau Reuters noemt de Hongaarse lagekostenmaatschappij Wizz Air.

In de plaats wil EasyJet zijn balans versterken door 1,7 miljard dollar op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Lundgren had het donderdag over 'een unieke kans' om de positie van het bedrijf te versterken nu de luchtvaartsector uit het pandemiedal probeert te klimmen en traditionele luchtvaartmaatschappijen zoals British Airlines een moeilijkere weg voor ogen hebben. Het plan is onder meer om extra slots, tijdframes waarbinnen een luchtvaartmaatschappij mag opstijgen of landen op een luchthaven, te kopen in belangrijke luchthavens.