Egypte bouwt 'Suezkanaal op rails'

Egypte heeft van oudsher een uitgebreid spoorwegennet dat er vooral kwam onder impuls van de Britse overheerser. Maar ook de Belgen bouwden mee aan het netwerk, al staan zij vooral bekend als de drijvende kracht achter de trams in het land. Het spoorwegennet is door een gebrek aan investeringen echter verwaarloosd geraakt.

Besix

Het order voor dat deelcontract van ongeveer 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) gaat naar een consortium van het Duitse Siemens, Orascom Construction uit Egypte (de medeaandeelhouder van het Belgische Besix) en The Arab Constructors. Het leeuwendeel van het bedrag (zo'n 3 miljard dollar) is voor Siemens. Het is niet duidelijk of Besix een graantje kan meepikken van het contract.