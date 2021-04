Egypte neemt Ever Given in beslag

De Ever Given ligt voor anker in het Grote Bittermeer.

Een Egyptische rechter heeft de inbeslagname van het containerschip Ever Given uitgesproken. De uitbater van het Suezkanaal wil 900 miljoen dollar aan compensaties voor de blokkering van de vaarroute.

Na het vlot trekken van de Ever Given twee weken geleden is het scheepvaart op de drukke handelsroute tussen Aziƫ en het Westen genormaliseerd. Maar over de factuur van dat incident zal nog een robbertje worden gevochten.

De kanaalautoriteiten verloren veel inkomsten door de blokkering van de waterweg en ook de kosten voor het lostrekken van de Ever Given en het herstel van de schade zouden fors oplopen. Het staatsbedrijf Suez Canal Authority vraagt een compensatie van 900 miljoen dollar aan de eigenaar van de Ever Given. De Egyptenaren vinden ook dat hun land reputatieschade heeft opgelopen door het voorval.

Volgens een Egyptische overheidsnieuwsdienst heeft de kanaaluitbater daarom beslag laten leggen op de Ever Given, die met de bemanning aan boord nog steeds voor anker ligt in het Grote Bittermeer, een breder stuk halfweg het kanaal. De kanaalautoriteiten hadden eerder aangegeven dat ze het schip niet verder zouden laten varen voor er een oplossing is. Nu een rechtbank in Ismailia de inbeslagname heeft toegestaan, staat de uitbater van het Suezkanaal sterker in zijn schoenen.

Evergreen

De Ever Given is een van de vele gigantische containerschepen van de rederij Evergreen. Die is eigendom van de Japanse groep Shoei Kisen Kaisha. Die heeft eerder al 'general average' (avarij-grosse of algemene averij) ingeroepen, een eeuwenoud concept waarbij alle belanghebbenden moeten meebetalen voor de kosten van de redding van het schip en de lading.