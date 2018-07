Eindelijk doorbraak voor verkoop mobiele NMBS-tickets

De NMBS heeft eindelijk een oplossing gevonden voor de verkoop van mobiele treintickets via andere apps dan de NMBS-app.

De Nederlandse leverancier van mobiliteitskaarten XXImo biedt vanaf september treintickets van de NMBS aan via zijn app. Dat meldt de vervoersmaatschappij donderdag in een persbericht.

Vandaag kunnen reizigers met hun smartphone enkel een mobiel treinticket kopen via de NMBS-app zelf. Binnenkort zullen ze dus via Milo, de app van XXImo, ook een standaardbiljet, weekendbiljet, Rail Pass en Go Pass kunnen kopen. 'De verkoop van treintickets via externe partners kan de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de trein verhogen', stelt de NMBS.

Ook verschillende andere spelers hebben intussen een distributiecontract met de NMBS ondertekend, al wil het spoorbedrijf nog geen namen noemen. Volgens informatie van De Tijd hebben 4411, de app van Proximus-dochter Be-Mobile, Mobiflow (Touring) en Modalizy (Octa+) toegehapt. Die apps verkopen ook al mobiele tickets van De Lijn. Maar ook het autobedrijf D'Ieteren, dat dit najaar een mobiliteitsapp wil lanceren, doet mee.

Feitelijk monopolie

Elke keer je een mobiel treinticket verkoopt, maak je verlies. Sectorkenner

De NMBS heeft de uitbreiding van de ticketverkoop erg lang geblokkeerd. Lange tijd gaf de NMBS het recht om mobiele tickets te verkopen enkel aan de app Olympus Mobilty, een spin-off van de NMBS die wordt geleid door een voormalige spoorwerknemer. De concurrentie was woest over dat feitelijke monopolie.

In maart vorig jaar hekelde federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de houding van de NMBS. 'Ik begrijp niet dat de NMBS tussenbeide komt in de ontwikkeling van een beloftevolle markt door een onderneming te bevoordelen ten nadele van anderen', zei Bellot in het parlement. Bellot eiste dat de NMBS 'zo snel mogelijk' het recht op ticketverkoop van Olympus afnam, of andere aanvragers precies dezelfde voorwaarden zou geven.

De spoorwegmaatschappij beloofde toen dat de externe ticketverkoop in de tweede helft van 2017 mogelijk zou zijn. Maar omdat de NMBS geen zin heeft om zijn data en business te delen met andere bedrijven, liep het project een jaar vertraging op. Enkele maanden geleden bood de NMBS de mobiliteitsappbedrijven een contract aan.

Het contract is echter niet zo aantrekkelijk. Zo eist de NMBS een startinleg van 15.000 euro en een stevige borgstelling, maar krijgen de mobiliteitsdiensten amper een winstmarge op de ticketverkoop. Bovendien mogen ze een zeer belangrijk spoorproduct, de abonnementen, niet verkopen op hun app.

Amper rendabel

In de wereld van het openbaar vervoer zijn de marges niet groot. Je moet veel volume realiseren om meer marge te halen. Patrick Bunnik CEO XXImo

Door die zware voorwaarden kunnen de appbedrijven, vaak kleine start-ups, de hele operatie amper rendabel uitbaten. 'Elke keer je een mobiel ticket verkoopt maak je verlies, tenzij je klanten een maandelijks vast bedrag kan aanrekenen', zegt een speler uit de sector. Bovendien bestaat de vrees dat de NMBS, die onlangs 70 miljoen euro opzijzette voor digitalisering, de apps zelf gaat beconcurreren.

Omdat de NMBS onder druk stond van minister Bellot, die onlangs nog een boze brief stuurde naar CEO Sophie Dutordoir, greep het spoorbedrijf naar de zware middelen.

Naar verluidt zette de NMBS Olympus het mes op de keel door het contract stop te zetten. Olympus was daarop genoodzaakt het nieuwe contract te ondertekenen. En daarna gingen ook de andere partijen na maanden onderhandelen overstag uit vrees om achterstand op Olympus op te lopen.