Elektrische deelsteps rollen België binnen

De Liefde tussen Uber en Bird

De Amerikaanse taxi-app Uber speelt een opvallende rol in de plots opkomst van elektrische deelsteps.

Uber nam samen met Google-moederbedrijf Alphabet deel aan de kapitaalverhoging van 335 miljoen euro die Lime onlangs doorvoerde. De investeringsmaatschappij Sequoia Capital, die onder meer belangen heeft in Uber, Google en Apple, stapte dan weer in Bird.

De stepstart-ups zijn voor Uber erg interessant. De omstreden taxigigant ziet zichzelf graag als volwaardige aanbieder van lokale stedelijke mobiliteit, van auto's over fietsen tot steps. Daarom legde Uber in de lente nog 200 miljoen dollar op tafel voor het elektrische deelfietsenbedrijf Jump, dat binnenkort in Europa wil landen. Als Uber de steps in zijn app integreert, kunnen Bird of Lyme een reuzesprong maken in hun klantendatabase.

Ook op personeelsgebied zijn Uber en Bird nauw verbonden. Bird-CEO Travis VanderZanden is een van de weinig topmanagers die zowel voor Uber als Lyft werkte.

Met Bart de Liefde haalde Bird vorige maand een opmerkelijke lobbyist binnen. De Nederlander was jarenlang parlementslid voor de liberale VVD, maar ruilde de politiek van de ene op de andere dag in voor een lobbyfunctie bij Uber. Die plotse overstap kwam de Liefde op veel kritiek te staan aangezien hij zich in het Nederlandse parlement altijd als grootste verdediger van Uber had opgeworpen.