Elf uur file per werkdag voor Kennedytunnel

De gemiddelde filedruk in Vlaanderen is vorig jaar gedaald, maar aan knelpunten zoals de Kennedytunnel nam de fileduur wel nog toe.

Op de E17 naar Antwerpen stond aan de Kennedytunnel gemiddeld elf uur file per werkdag in 2018, zo blijkt uit het Jaarrapport Verkeersindicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum.

De cijfers leren dat het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen vorig jaar gestegen is met +0,4% op weekdagen en zelfs met 2,3% tijdens het weekend, maar dat de filezwaarte (de combinatie van de lengte en de duur van de file) toch is afgenomen.

Vooral de ochtendspitsen werden iets draaglijker. Daar daalde de filedruk met zes procent tot gemiddeld 150 kilometer. Rond Brussel daalde de ochtendlijke filedruk zelfs met tien procent. Op de E19 Antwerpen-Brussel nam de ochtendspits met 22 procent af, en op de aansluiting met de Ring rond Brussel in Machelen daalde de fileduur met gemiddeld een kwartier per dag.

De avondfiles bleven op hetzelfde niveau als in 2017, maar de ochtendfiles namen af met gemiddeld -6%. De ochtendspits verliep vorig jaar zowat overal vlotter: zelfs rond Antwerpen (-5%) en rond Brussel (-10%) namen de ochtendfiles af. Vooral in de tweede jaarhelft (van juni tot december) was er een daling. Op werkdagen stond er tijdens de ochtendspits gemiddeld 150 km file: dat is 8 km minder dan in het 2017.