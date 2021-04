Elon Musks ticket naar de maan zet kwaad bloed bij Bezos

Het ruimtevaartbedrijf Blue Origin van de Amerikaanse miljardair Jeff Bezos is niet van plan zich neer te leggen bij de beslissing van de NASA om rivaal SpaceX als enige de kans te geven een raket te bouwen voor een reis naar de maan.

Blue Origin, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, pikt het niet dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn rivaal SpaceX een exclusief miljardencontract heeft aangeboden om een raket voor een reis naar de maan te bouwen. Begin deze week diende het een 50 pagina's tellend document in bij de toezichthouder van het Amerikaanse Congres om tegen die beslissing te protesteren. Die heeft 100 dagen om zich uit te spreken.

Het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk haalde het contract ter waarde van 2,89 miljard dollar midden deze maand binnen. Naast Blue Origin, dat samenwerkte met ervaren rotten als Lockheed Martin, Northrop Grumman and Draper, dong ook de defensie-speler Dynetics mee naar de aanbesteding. Die werd in 2018 uitgeschreven en moet ertoe leiden dat er binnenkort voor het eerst sinds de jaren 70 weer mensen op de maan stappen.

De verwachting was dat NASA zeker twee bedrijven zou selecteren, maar de ruimtevaartorganisatie besloot onverwacht om enkel met SpaceX in zee te gaan. De NASA liet uitschijnen dat dat om financiële redenen gebeurt. Van de 3,4 miljard dollar die de organisatie voor 2021 aan het Amerikaanse Congres had gevraagd voor haar maanlandersprogramma kreeg ze maar 850 miljoen toegekend. Daardoor kon ze niet de optimale beslissing nemen, zei topvrouw Kathy Lueders. Na een vergelijking van de prijs, de technische aspecten en de kwaliteit van het management kwam SpaceX als beste kandidaat uit de bus.

Atypische fout van NASA

Maar volgens Blue Origin-CEO Bob Smith begaat de NASA een grote vergissing. 'Het is atypisch voor de NASA om dat soort fouten te maken', zei hij. 'Ze is normaal vrij goed in aanbestedingen, vooral als het om topmissies gaat, zoals die naar de maan. We vonden dat die fouten moeten worden aangepakt en verholpen.'

6 miljard prijskaartje maanraket blue origin Het voorstel van Blue Origin kost 6 miljard dollar, dubbel zoveel als dat van SpaceX.

Smith argumenteert dat het de innovatie en efficiëntie niet ten goede komt om één bedrijf het monopolie te geven om een maanraket te bouwen. Daarnaast stelt hij dat de NASA de technische uitdagingen bij SpaceX negeert. Dat zijn voorstel met 6 miljard dollar dubbel zoveel kost als dat van SpaceX, schuift hij aan de kant. Als beide bedrijven aan een maanraket zouden mogen werken, kost dat 9 miljard dollar. Dat is ruwweg evenveel als de kosten voor het programma dat werd opgezet om het transport naar het Internationaal Ruimtestation ISS te regelen, klink het.

Artemis-programma

Voor de reis naar de maan denkt Blue Origin aan een raket die lijkt op een grotere versie van de Apollo-missies uit de jaren 60 en 70. SpaceX wil dan weer zijn Starship-raket, die het aan het ontwikkelen is voor reizen naar Mars, aanpassen. Tests met dergelijke raketten in Texas leverden tot nu toe steevast vuurwerk op.

Na de laatste maanmissie in 1972 besloot de NASA het Amerikaanse Apollo-programma voor ruimtereizen te beëindigen wegens te duur en de tanende interesse in de maan. Sinds 2007 werkt ze met het Artemis-programma aan een vervolg. Het plan is om tegen 2024 weer mensen op de maan te hebben.