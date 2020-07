Etienne Davignon stopt bij Brussels Airlines

Etienne Davignon stapt op als bestuurder bij Brussels Airlines, zo kondigt hij aan in een interview met La Libre.

De 87-jarige topbestuurder verklaart zijn vertrek als volgt: 'Mijn opdracht zit erop, na het bedrijf opgericht te hebben en tweemaal gereld te hebben.'

Eerder dit jaar was de bekende zakenman afgetreden als voorzitter van de luchtvaartmaatschappij, nadat voorbarige uitspraken over het reddingsplan van Brussels Airlines hem niet in dank afgenomen werden.

Faillisement

In 2001 mobiliseerde Davignon samen met zijn kompaan Maurice Lippens (Fortis) het Belgische bedrijfsleven om uit de as van het failliete Sabena een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij te creëren. Davigon werd voorzitter van de SN Air Holding boven dat nieuwe bedrijf.

Ook na de instap van het Duitse Lufthansa bleef de erevoorzitter van de Bilderbergconferentie, de geheime vergaderingen voor de machtigen der aarde, op post bij Brussels Airlines. Zijn vertrek komt op een moment dat het bedrijf zware klappen krijgt door de coronacrisis en steun kreeg van de Belgische overheid.

Steunpilaar

Etienne Davignon was jarenlang een spin in het web van politiek en economisch België. Hij werd topmedewerker van opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken, waardoor hij banden smeedde met tal van wereldleiders. In 1977 werd Davignon lid van de Europese Commissie. Daar kreeg hij de verantwoordelijkheid over het industriële beleid. De Belg ontpopte zich al snel tot steunpilaar van de Commissie en zorgde onder meer voor de herstructurering van de noodlijdende Europese staalindustrie.

Nadat Davignons tweede mandaat als Europees commissaris afgelopen was, begon hij aan een derde carrière in de Belgische economische wereld. Hij werd lid van het directiecomité van de Generale Maatschappij, de holding die toen een aanzienlijk deel van de Belgische economie in handen had. Toen de Generale in de handen van de Franse groep Suez belandde, rolde Davignon binnen bij Suez en later Engie, waar hij, lustig pijprokend, nog altijd een kantoor op de hoofdzetel.