Euronav: 'Beurs onderschat ons maar geen plannen voor exit'

Een analist van Deutsche Bank maakt zich sterk dat Euronav de beurs beter de rug toekeert. 'De markt onderschat de prestaties van de olievervoerder schromelijk', klinkt het. Euronav deelt die mening maar benadrukt dat er geen plannen op tafel liggen.

Euronav heeft momenteel geen plannen om het bedrijf van de beurs te halen. De olievervoerder reageert daarmee op een rapport van Deutsche Bank. Daarin riep een analist het management op een uitkoopbod te lanceren op het uitstaande kapitaal. 'De beurs zal Euronav nooit het krediet geven dat het verdient', aldus analist Amit Mehrotra.

Euronav zou beter geen dividend uitkeren en alle cash gebruiken om aandelen in te kopen. En waarom niet meteen alle aandelen? Amit Mehrotra Analist Deutsche Bank

Mehrotra merkt op dat de huidige beurswaarde van Euronav zich ten onrechte 20 procent onder de intrinsieke waarde van het bedrijf bevindt. Euronav profiteert in sterke mate van het overaanbod op de oliemarkt maar de koers profiteert daar amper van. De olievervoerder zit op een jaarverlies van 15 procent ondanks ongekend gunstige marktomstandigheden. Door de crash van de olieprijzen laten oliehandelaars hun waar liever doelloos op zee ronddobberen dan met verlies te moeten verkopen. Dat geeft de vrachttarieven van Euronav rugwind en resulteerde in ijzersterke kwartaalcijfers én de toekenning van een superdividend vorige week. Ook CEO Hugo De Stoop sprak toen over een grove onderschatting van de markt.

'We delen de mening van de analist dat er sprake is van een extreme disconnectie tussen onze cijfers en onze koers', zegt het hoofd investeerdersrelaties Brian Gallagher in een reactie op het rapport van Deutsche Bank. 'Maar we hebben geen input gehad in deze analyse. Het gaat om de onafhankelijke mening van één analist die niet gebaseerd is op informatie van ons.'

Openbaar bod

Zelfs al zou Euronav van de beurs willen gaan, bij gebrek aan een referentieaandeelhouder is dat niet evident. Mehrotra raadt Euronav aan de beursexit via een zogeheten self tender te voltrekken. Dat is een manier die vooral in de Verenigde Staten navolging krijgt waarbij een bedrijf een openbaar bod lanceert op alle uitstaande kapitaal. Daarbij moet het doorgaans wel een aanzienlijke premie op de koers bieden.

Volgens Mehrotra bewijst het superdividend (10 procent brutodividendrendement) dat het bedrijf voldoende slagkracht heeft. 'Euronav zou geen dividenden meer moeten uitkeren maar eigen aandelen moeten inkopen en waarom dan niet alle aandelen?', aldus de analist.

Beleggers associëren ons ten onrechte met de olieprijs. En dat terwijl de huidige marktomstandigheden net uiterst gunstig zijn voor Euronav. Brian Gallagher Hoofd investeerdersrelaties Euronav

Door van de beurs te gaan zou Euronav beduidend minder rapporteringsverplichtingen hebben en zou het zich minder blootstellen aan volatiliteit. 'We worden ten onrechte geassocieerd met de olieprijs', zegt Gallagher daarover. 'Wanneer die fors daalt, voelen we dat in onze koers, terwijl de huidige situatie op de oliemarkt net uiterst positief is voor ons.'

Het nadeel van een beursexit is dat Euronav zijn aandelen niet langer als pasmunt kan gebruiken bij het sluiten van overnames. Nu financiert het overnames doorgaans grotendeels of volledig in aandelen.

Hoogspanning

Door Euronav uit de Bel20 te houden heeft de Brusselse beurs het bedrijf niet echt aangemoedigd om beursgenoteerd te blijven.

Als Euronav zijn beurscarrière in de weegschaal zou leggen, hoeft dat niet te verrassen. Los van de makke appetijt van de beleggers voelt het bedrijf zich ook niet bepaald gesteund door de Brusselse beursuitbater. In maart greep de olievervoerder verrassend naast een zitje in de Bel20. Euronext Brussel verkoos de Luxemburgse inoxproducent Aperam in de sterindex te houden alhoewel die in beurswaarde weggezakt was. KBC Securities had een Bel20-ticket voor Euronav voorspeld.