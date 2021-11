Euronav: 'We hebben de bodem bereikt'

Euronav slikte in het voorbije kwartaal 105 miljoen euro nettoverlies. ‘Maar we hebben er vertrouwen in dat het dieptepunt van deze cyclus voorbije is.’

‘Het derde kwartaal was voor de olietankermarkt een van de meest uitdagende in de recente geschiedenis’, klinkt het bij de olietankerrederij Euronav. De vrachttarieven waren zo laag dat die de kosten voor onder meer scheepsbrandstof en bemanning niet compenseerden.

Het kwartaalverlies van 105 miljoen euro spreekt boekdelen. Negen maanden ver in 2021 staat de teller nu al 267 miljoen euro onder nul, terwijl er vorig jaar nog 531 miljoen euro winst was.

We zien nu een sterk herstel van de vrachttarieven en -activiteit, zij het vertrekkend vanuit een lage basis.’ Hugo De Stoop CEO Euronav

Maar het management ziet beterschap sinds september. ‘We hebben we er alle vertrouwen in dat het dieptepunt van deze cyclus achter de rug is’, klinkt het. ‘We zien nu een sterk herstel van de vrachttarieven en -activiteit, zij het vertrekkend vanuit een lage basis.’

Seizoensgebonden opleving

‘De vraag naar olietransport herstelt zich dankzij een verhoogde vraag naar ruwe olie’, klinkt het. Het bedrijf verwijst onder meer naar de seizoensgebonden opleving in aanloop naar de winter.

1 miljoen De extreme en plotse prijsstijgingen van brandstoffen zoals gas en LNG, hebben ruwe olie relatief aantrekkelijk gemaakt. Hoewel de schattingen uiteen lopen, zal deze groei het olieverbruik tijdens de winter met 0,5 à 1 miljoen vaten per dag doen toenemen.

Daarbovenop stijgt ook de olievraag door het wereldwijde economische herstel, de stijgende olieproductie in Opec+ en de extreme en plotse prijsstijgingen van brandstoffen zoals gas en LNG. ‘Dat heeft ruwe olie relatief aantrekkelijk gemaakt en tot een zekere substitutie geleid. Hoewel de schattingen uiteen lopen, zal deze groei het olieverbruik tijdens de winter met 0,5 à 1 miljoen vaten per dag doen toenemen.’

Hoge metaalprijzen

Euronav ziet ook bemoedigende signalen dat het overaanbod van tankers in de oliemarkt zal verminderen. Dat overaanbod, door de ingebruikname van nieuwe tankers, zorgde de voorbije kwartalen voor bijzonder lage tarieven om olie rond de wereld te verschepen.

‘In totaal zijn in september 8 grote tankers naar de recyclagewerven gebracht. Dat is het hoogste aantal sinds maart 2018. Dit is bemoedigend. De keuze van rederijen om oude schepen te laten slopen is ingegeven door de hoge metaalprijzen.’

‘De vooruitzichten voor de tankersector op middellange termijn blijven constructief’, zegt Euronav. Het bedrijf verwijst daarbij naar de verhouding orderboek/vlootratio die op het laagste punt in 25 jaar staat, de opkomende emissieregelgeving die oudere milieuvervuilende schepen naar de sloop zal duwen, en de terugkeer naar de olieconsumptie naar het niveau van voor de pandemie van 100 miljoen vaten per dag.

